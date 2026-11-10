King & Conqueror: la grande storia di Harold e Guglielmo arriva su Sky

Arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 15 dicembre King & Conqueror, l'attesissima serie drammatica targata BBC che porta sullo schermo la leggendaria rivalità tra Harold, conte di Wessex, e William, duca di Normandia. Prima alleati e poi rivali, i due si scontrarono per un trono che cambiò per sempre la storia europea, dando vita a uno dei conflitti più iconici del medioevo: la Battaglia di Hastings.



Protagonisti della serie sono James Norton (già noto per House of the Dragon e Bob Marley: One Love) e Nikolaj Coster-Waldau (star de Il Trono di Spade), entrambi anche produttori esecutivi. Accanto a loro, un cast di primo piano: Emily Beecham interpreta Edith Swan-Neck, moglie di Harold, mentre Clémence Poésy veste i panni di Matilda di Normandia, consorte di William.



King & Conqueror è una saga familiare e di potere che affonda le sue radici in rivalità dinastiche e giochi politici tra due Paesi divisi da un solo mare ma uniti dal destino. Ideata da Michael Robert Johnson, conosciuto per Sherlock Holmes e The Frankenstein Chronicles, la serie porta in otto episodi la tensione e le passioni di un periodo che ha segnato il corso di un continente per mille anni.



L'incontro fatale tra Harold di Wessex e Guglielmo di Normandia avviene nel 1066, ma la loro è una storia di avvicinamenti e allontanamenti forzati, senza alcuna iniziale aspirazione al trono inglese, spinti dalle circostanze e da ossessioni personali fino al confronto estremo.



La regia dei diversi episodi vede impegnati Baltasar Kormákur (che dirige il primo episodio e supervisiona la parte creativa della serie), Bálint Szentgyörgyi, Nikolaj Coster-Waldau stesso ed Erik Leijonborg.



King & Conqueror racconta la storia di uno scontro che ha definito il futuro di un paese, e di un continente, per mille anni, le cui radici risalgono a decenni prima e si estendono attraverso due dinastie familiari interconnesse, in lotta per il potere tra due paesi e un mare in tempesta.



A partire dal 15 dicembre, la serie sarà trasmessa con due nuovi episodi ogni martedì su Sky Atlantic, per poi concludersi il 5 gennaio 2027. La produzione internazionale, distribuita fuori dal Regno Unito da Paramount Global Content Distribution, promette una spettacolare immersione nelle passioni, nei tradimenti e nelle battaglie che hanno forgiato l'Europa. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del grande racconto storico.