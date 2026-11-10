Claudio Baglioni lancia il nuovo brano Che Notte è Questa dopo i sette concerti-evento a Roma

Claudio Baglioni sorprende ancora una volta il suo pubblico con l'annuncio dell'uscita del nuovo brano Che Notte è Questa, disponibile in radio e in digitale da venerdì 13 novembre. Il celebre cantautore aveva già presentato il pezzo in anteprima esclusiva durante i sette concerti straordinari di CHE NOTTE È QUESTA! la partenza, che hanno trasformato Piazza di Siena e la suggestiva area del parco di Villa Borghese in un enorme teatro a cielo aperto dal 24 ottobre al 1° novembre 2026.

Sette appuntamenti indimenticabili hanno scandito una settimana magica per Roma e i tantissimi fan accorsi da ogni parte d'Italia, richiamando alla memoria il leggendario raduno ALÉ-OÓ del 1982 nello stesso luogo. Il primo dei sette concerti si è tenuto il 24 ottobre, proprio nell'anniversario di quell'evento storico, rinnovando quella atmosfera di partecipazione, emozione e grande musica.

Ogni serata si è aperta con una sorpresa speciale: la presentazione in anteprima assoluta di Che Notte è Questa, brano inedito scritto, composto e interpretato da Claudio Baglioni. L'artista ha raccontato come questa canzone sia nata la vigilia del debutto delle sette serate, segnando il ritorno sul palco dopo un lungo e delicato recupero da un infortunio fisico.

"Ho scritto questa canzone nella vigilia del primo dei sette concerti. Quando l'apprensione è alle stelle e l'orologio dell'attesa corre in preda all'ansia. E, stavolta il debutto era ancora più delicato. Tornavo sulla scena dopo un serio infortunio fisico, durante il quale avevo anche temuto di non poterlo fare più. E mentre salivo di nuovo sul palco, c'era con me la paura di non essere in grado di sostenere un concerto così impegnativo e l'interrogativo di tutti sul fatto che si riuscisse ad arrivare fino in fondo. Un azzardo voluto e un'impresa per sentirsi ancora vivi e meritevoli di quel grande privilegio. Avere il respiro di un'altra notte. Una notte imprevista, inattesa, impensata, inimmaginabile. Che impressiona gli occhi e ti fa dire: che notte è questa!"

Che Notte è Questa è una ballata intensa che racchiude la tensione e la magia delle notti in cui tutto sembra possibile, intrecciando il passato glorioso agli slanci del presente. Note e parole raccontano un tempo sospeso in cui la musica diventa protagonista e spinge a superare i limiti della quotidianità, immergendosi in uno spazio dove ricordi e sogni si fondono in una dimensione fuori dal tempo.

La canzone porta la firma di Claudio Baglioni per musica e testo, con arrangiamento e orchestrazione affidati a Paolo Gianolio e registrazione presso Alari Park Studios di Milano e Forum Village Recording a Roma. Il mastering è curato da Lorenzo Cazzaniga. Il brano è prodotto da Cosa Edizioni Musicali s.r.l. per Sony Music Italy.

L'attesa ora si concentra sulla data di uscita: Che Notte è Questa arriva ufficialmente in radio e sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 13 novembre, pronto a regalare nuove emozioni a tutti gli ammiratori di Baglioni.