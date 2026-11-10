Chase Matthew porta la nuova country americana a Milano: unica data il 26 marzo 2027

Chase Matthew, la nuova voce della country music americana, arriva finalmente in Italia per un unico appuntamento live previsto il 26 marzo 2027 presso la Santeria Toscana 31 di Milano. L'artista offrirà ai fan italiani l'opportunità di ascoltare dal vivo il suo sound autentico e travolgente, combinazione di forti radici country, influenze rock e modernità sonora.

I biglietti per l'evento saranno disponibili in presale My Live Nation dalle ore 10:00 del 12 novembre, mentre la vendita generale partirà il giorno seguente, il 13 novembre, sempre alle 10:00. Per accedere alla prevendita sarà sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito di Live Nation, mentre i biglietti saranno successivamente disponibili anche su Ticketmaster e Ticketone.

L'anno 2026 ha segnato per Matthew un'importante evoluzione artistica, con una serie di nuove pubblicazioni che hanno riscosso grande successo. Tra i brani più apprezzati figurano "Holdin' It Down", che ha raggiunto la Top 25 delle classifiche country radio, oltre a "Here Without You", "Bet This Town", "Hard Liquor" e "Autopilot", che esplorano aspetti diversi dell'universo musicale dell'artista. A questi si aggiunge "Started From The Holler", un racconto musicale delle sue radici e del suo percorso personale.

Tra i principali successi recenti spicca "Darlin'", che nel 2025 è rimasta per settimane consecutive al primo posto delle classifiche country radio negli Stati Uniti, mentre "Love You Again", certificato Platino, ha conquistato la Top 5 delle radio americane. Chase Matthew ha inoltre pubblicato una solida discografia, dalla quale emergono anche gli album "Born For This" (2022), "Come Get Your Memory" (2023) e gli EP "We All Grow Up" e "Always Be Mine" del 2024. Nel 2025 esce "CHASE", terzo studio album che alterna energia e introspezione, rivelando la grande versatilità dell'artista.

Originario di Nashville, Matthew unisce l'autenticità della provincia americana a uno stile pensato per i grandi palchi internazionali, con oltre 1,7 miliardi di stream globali e una community di oltre 2,5 milioni di follower sui social. Ha collezionato una serie di riconoscimenti prestigiosi, tra cui la candidatura agli iHeartRadio Awards come Best New Country Artist of the Year e la selezione tra i New Faces of 2026 del CRS. Non mancano le menzioni di HITS One to Watch, iHeart On The Verge, MusicRow's Next Big Thing, Opry NextStage (Class of 2024) e Billboard's Rookie of the Month.

Nella sua carriera Matthew è stato protagonista dell'Holdin' It Down World Tour, portando i suoi concerti dagli Stati Uniti all'Australia fino all'estate 2026 e affiancando artisti di rilievo come Keith Urban, Jason Aldean e Luke Bryan. Porterà a Milano la sua energia e uno show che promette di emozionare anche chi ha appena scoperto il country contemporaneo.