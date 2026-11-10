Laura Pausini chiude la leg europea del tour a Firenze e annuncia il ritorno negli stadi

Laura Pausini saluta Firenze con due serate al Nelson Mandela Forum il 6 e il 7 novembre 2026, chiudendo la leg europea indoor dell'Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027. Partita il 27 marzo dalla Spagna, l'undicesima tournée mondiale dell'artista ha attraversato tre continenti e segnato un nuovo traguardo con oltre 500.000 biglietti venduti. Un risultato che conferma l'eccezionale legame della cantautrice con il pubblico internazionale dopo trent'anni di carriera.



Lo spettacolo, arricchito da nuove scenografie e da una selezione di brani tra i maggiori successi della carriera e le cover di Io Canto 2/Yo Canto 2, ha celebrato i grandi nomi della musica italiana e latina. L'album in spagnolo ha ottenuto una candidatura come Mejor Album Vocal Pop Tradicional ai Latin GRAMMY® Awards 2026, che si terranno il 12 novembre a Las Vegas.



Durante la leg italiana, ospiti illustri hanno animato i palchi: Loredana Bertè e Lazza a Milano, Biagio Antonacci a Bologna, il produttore cubano Richaelo nei segmenti latini e Marco Masini, tornato a sorpresa sul palco fiorentino dove è stato raggiunto da Carlo Conti per un momento speciale dedicato alla Fiorentina.



Il viaggio live di Laura Pausini proseguirà nel 2027 con nuovi concerti internazionali in America Latina e Stati Uniti: tra le prime date annunciate, Buenos Aires (17 febbraio), São Paulo (27 febbraio), Porto Alegre (2 marzo), Medellín (7 marzo) e Hollywood, Florida (14 marzo). Ma il vero evento sarà il ritorno negli stadi italiani con la Laura Stadium Anniversary 2007/2027: cinque appuntamenti tra giugno e luglio a Lignano Sabbiadoro, Messina, Bari, Pescara e Roma per festeggiare i vent'anni dal primo storico concerto allo Stadio San Siro.



Attraverso questa leg celebrativa, Laura rinnova il suo impegno sociale accanto alla fondazione Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne. In ogni show trova spazio un momento dedicato a Io sì, brano premiato con il Golden Globe e candidato agli Oscar.



La tournée proseguirà nell'autunno 2027 con una nuova serie di concerti indoor in Europa, che toccheranno città come Londra, Eboli, Lione, Parigi, Göteborg, Amsterdam, Zagabria e Milano.



Laura Pausini continua a riscrivere la storia della musica italiana e internazionale: più di 75 milioni di dischi venduti, 8 miliardi di streaming, prima donna italiana a riempire lo Stadio San Siro, unica italiana ad aver vinto un Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, quattro Latin Grammy e la nomina di Person of the Year 2023 dalla Latin Recording Academy. Nel suo palmarès anche un Golden Globe, nominations agli Emmy e agli Oscar e collaborazioni con icone mondiali come Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Shakira, Ricky Martin e molti altri.



Sensibile alle tematiche sociali, Laura è stata Ambasciatrice per il World Food Program e protagonista di numerosi eventi benefici, oltre a esibirsi sui più importanti palchi del mondo tra cui Radio City Music Hall, Madison Square Garden, Royal Albert Hall e l'Olympia di Parigi.



L'Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027 è prodotto da Friends&Partners e promette di proseguire il suo successo con una nuova ondata di concerti ed emozioni nel 2027, celebrando sempre la potenza della musica dal vivo e la capacità di unire le generazioni.