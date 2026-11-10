Volpi torna con il nuovo singolo alt-pop Hai Scelto: la scelta dell'indifferenza

Volpi, tra le voci emergenti dell'alt-pop italiano, pubblica Hai Scelto, una riflessione potente sull'indifferenza e la responsabilità individuale.

Volpi, una delle voci emergenti più interessanti dell'alt-pop italiano, pubblica il nuovo singolo Hai Scelto venerdì 13 novembre, confermando la sua evoluzione artistica e la capacità di raccontare la contemporaneità con autenticità.

Hai Scelto, interamente scritto e prodotto da Volpi (Emanuele Volpi), affronta un tema attuale e spesso scomodo: l'indifferenza diffusa in una società sommersa da immagini, notizie e stimoli continui. "Hai Scelto è un brano che si interroga sull'indifferenza che ormai dilaga ovunque: in un flusso continuo di immagini e informazioni, tra notizie di violenza, ingiustizie, meme divertenti e video di gattini, c'è chi si indigna, prende posizione, ne parla e agisce. Ma c'è chi invece, semplicemente, continua a scorrere. Volpi parte da una domanda semplice e scomoda: quando hai scelto di non scegliere? Perché anche restare in silenzio, voltarsi dall'altra parte o non prendere posizione significa, in fondo, compiere una scelta."

Il singolo non cerca soluzioni definitive, ma mette a fuoco le contraddizioni di un presente fatto di distanza e assuefazione emotiva. Al centro del brano c'è una riflessione sulla responsabilità individuale e sul sottile confine tra partecipazione e indifferenza, tra il desiderio di sentirsi parte e la tentazione di restare spettatori. Il sound alterna chitarre affilate a una scrittura diretta, in un equilibrio tra intimità e tensione emotiva.

Nel percorso di Volpi, ogni imperfezione diventa parte dell'espressione e del racconto emotivo: la ricerca sonora personale si affianca a tematiche profonde, offrendo uno sguardo originale sulle inquietudini e le sensibilità della nuova generazione. Dopo la pubblicazione di Sedia Armadio a maggio e un primo tour estivo nei festival italiani, Volpi prosegue la sua esplorazione musicale con una proposta che colpisce per autenticità e coinvolgimento immediato.

Prima della release ufficiale, Hai Scelto è stato condiviso sui canali social dell'artista, ricevendo un forte riscontro da parte del pubblico. "La sua scrittura intreccia immagini e dimensioni interiori, trasformando dettagli quotidiani in suggestioni visive e psicologiche", contribuendo a un universo espressivo coerente e sempre in evoluzione.

Volpi, classe 1998, musicista polistrumentista e produttore, unisce lo studio formale (laurea in chitarra classica) a esperienze live di rilievo, tra cui festival jazz italiani e collaborazioni con artisti come Loredana Bertè, Raf, Nek, Renga e Fausto Leali. Dopo il primo EP autoprodotto "6 canzoni fatte a mano" e l'inizio del suo nuovo percorso solista, conferma con Hai Scelto la sua identità sonora unica e la volontà di porsi come voce generazionale, sospesa tra vulnerabilità e ricerca di autenticità.