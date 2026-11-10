Italia per due: Benedetta Parodi e Fabio Caressa in viaggio tra le meraviglie d'Italia

Debutta in prima TV assoluta Italia per due - Consigli disordinati di viaggio, il nuovo travel show on the road prodotto da Banijay Italia e trasmesso su TV8 dal 16 novembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.30. Protagonisti di questo viaggio inedito lungo la penisola sono Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia alla guida di un'avventura tra città, paesi, pianure e montagne d'Italia.
Venti puntate e altrettante destinazioni, dal nord al sud dello Stivale, tra cui Milano, Firenze, Bergamo, Genova, Bologna, Roma, Torino, Langhe, Valtellina, Bari, Palermo e molte altre località iconiche. In ogni tappa i conduttori incontrano tre local appassionati, profondi conoscitori del territorio, pronti a proporre esperienze uniche: dalle attività più adrenaliniche a quelle che affondano le radici negli usi e costumi tradizionali, passando per la scoperta delle eccellenze gastronomiche regionali.
Parodi e Caressa si avventurano così in curling in Valtellina, hockey su pista a Matera, pétanque nelle storiche bocciofile genovesi, corse con i magut in Lombardia, balli aristocratici tra le ville siciliane del celebre film Il Gattopardo e rievocazioni medievali a Bevagna, cimentandosi in molte altre prove insolite e divertenti.
Lungo gli spostamenti in auto - che diventano anche occasione per vivere la quotidiana complicità e i battibecchi tipici di una coppia - i conduttori commentano le esperienze vissute, scambiando riflessioni su ciò che li ha colpiti o messi in difficoltà. Al termine di ogni puntata, votano l'esperienza più avvincente e assegnano un viaggio premio, offerto da Boscolo, al local che ha saputo conquistare di più.
Il programma è pensato anche come guida di viaggio alternativa: lo spettatore riceve consigli da Benedetta e Fabio, completi di indirizzi e numeri utili, per replicare le attività più belle scoperte durante le puntate, accessibili a tutti. Località familiari svelate attraverso occhi diversi, esperienze fuori dai classici percorsi turistici e una proposta di intrattenimento che riesce a unire autenticità, competizione e complicità famigliare.
Italia per due mette in scena tutto il fascino di un'Italia spesso nascosta e poco conosciuta, raccontata con curiosità, entusiasmo e leggerezza grazie anche alla coinvolgente conduzione di Parodi e Caressa.
Italia per due: Benedetta Parodi e Fabio Caressa in viaggio tra le meraviglie d'Italia
Benedetta Parodi e Fabio Caressa conducono Italia per due, il nuovo travel show on the road in onda su TV8 dal 16 novembre. 20 tappe alla scoperta dell'Italia.
Debutta in prima TV assoluta Italia per due - Consigli disordinati di viaggio, il nuovo travel show on the road prodotto da Banijay Italia e trasmesso su TV8 dal 16 novembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.30. Protagonisti di questo viaggio inedito lungo la penisola sono Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia alla guida di un'avventura tra città, paesi, pianure e montagne d'Italia.
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