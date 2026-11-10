Italia per due: Benedetta Parodi e Fabio Caressa in viaggio tra le meraviglie d'Italia

Debutta in prima TV assoluta Italia per due - Consigli disordinati di viaggio, il nuovo travel show on the road prodotto da Banijay Italia e trasmesso su TV8 dal 16 novembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.30. Protagonisti di questo viaggio inedito lungo la penisola sono Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia alla guida di un'avventura tra città, paesi, pianure e montagne d'Italia.



Venti puntate e altrettante destinazioni, dal nord al sud dello Stivale, tra cui Milano, Firenze, Bergamo, Genova, Bologna, Roma, Torino, Langhe, Valtellina, Bari, Palermo e molte altre località iconiche. In ogni tappa i conduttori incontrano tre local appassionati, profondi conoscitori del territorio, pronti a proporre esperienze uniche: dalle attività più adrenaliniche a quelle che affondano le radici negli usi e costumi tradizionali, passando per la scoperta delle eccellenze gastronomiche regionali.



Parodi e Caressa si avventurano così in curling in Valtellina, hockey su pista a Matera, pétanque nelle storiche bocciofile genovesi, corse con i magut in Lombardia, balli aristocratici tra le ville siciliane del celebre film Il Gattopardo e rievocazioni medievali a Bevagna, cimentandosi in molte altre prove insolite e divertenti.



Lungo gli spostamenti in auto - che diventano anche occasione per vivere la quotidiana complicità e i battibecchi tipici di una coppia - i conduttori commentano le esperienze vissute, scambiando riflessioni su ciò che li ha colpiti o messi in difficoltà. Al termine di ogni puntata, votano l'esperienza più avvincente e assegnano un viaggio premio, offerto da Boscolo, al local che ha saputo conquistare di più.



Il programma è pensato anche come guida di viaggio alternativa: lo spettatore riceve consigli da Benedetta e Fabio, completi di indirizzi e numeri utili, per replicare le attività più belle scoperte durante le puntate, accessibili a tutti. Località familiari svelate attraverso occhi diversi, esperienze fuori dai classici percorsi turistici e una proposta di intrattenimento che riesce a unire autenticità, competizione e complicità famigliare.



Italia per due mette in scena tutto il fascino di un'Italia spesso nascosta e poco conosciuta, raccontata con curiosità, entusiasmo e leggerezza grazie anche alla coinvolgente conduzione di Parodi e Caressa.