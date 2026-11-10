Antonia lancia il singolo "Senza Tregua" e si esibisce live all'Apple Store di Milano

Antonia, giovane talento della scena musicale italiana, continua a definire la propria identità R&B con il nuovo singolo "Senza Tregua", disponibile dal 13 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy.

Dopo il successo di "Obbligo o Verità", col quale aveva intrapreso un percorso tra pop e sonorità R&B ispirate ai primi anni 2000, Antonia torna con una canzone che racconta un amore totalizzante, tra passione e paura di perdersi. Prodotto da Katoo e Simone Borrelli, "Senza Tregua" offre un viaggio emotivo fatto di desiderio, vulnerabilità e una costante tensione emotiva. Il brano invita ad abbandonarsi alle emozioni, pur temendo di smarrirsi, e si distingue per una scrittura capace di trasmettere la forza di legami vissuti senza riserve.

La voce soul di Antonia guida l'ascoltatore tra delicatezza e intensità, rafforzando l'atmosfera R&B dei primi Duemila, diventata ormai suo tratto distintivo. Il singolo conferma la capacità della cantautrice napoletana di unire influenze internazionali e sensibilità personale.

Antonia è stata selezionata da Apple Music come artista UP NEXT, riconoscimento che la proietta tra i talenti emergenti più promettenti e le permette di raggiungere un pubblico sempre più vasto. "Essere stata scelta per Up Next Italia è un traguardo importante per me e un'occasione per far conoscere più da vicino chi sono", ha raccontato Antonia. Per celebrare questo traguardo, si esibirà live il 18 novembre all'Apple Store di Piazza Liberty a Milano.

Originaria di Napoli e classe 2005, Antonia ha iniziato a farsi conoscere partecipando al talent show Amici, accedendo alla fase serale come prima cantante della sua edizione. Nel 2025 ha preso parte a Sanremo Giovani con il brano "Luoghi Perduti" e, sempre nello stesso anno, ha collaborato con Aiello in "Fiammiferi", contenuto nell'album "Scorpione". La recente carriera di Antonia è segnata da un timbro vocale riconoscibile e da una progettualità orientata verso il pop R&B, con richiami all'estetica degli anni 2000 e collaborazioni di rilievo. Il suo percorso prosegue ora con "Senza Tregua", nuovo tassello di una crescita artistica che punta a consolidare la sua presenza nella scena italiana.

Il futuro di Antonia appare sempre più luminoso, grazie alla sua personalità musicale e alla capacità di interpretare con autenticità i sentimenti della sua generazione.