Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

MAK amplia la gamma KULT: nuova misura 8.5×20 dedicata alla BMW iX3

Published

Il mercato aftermarket delle ruote in lega continua a evolversi e a intercettare le esigenze di un pubblico sempre più attento a design, prestazioni e conformità normativa. In questo scenario si inserisce l’ultima novità firmata MAK, azienda italiana leader nel settore, che annuncia l’arrivo della nuova misura 8.5×20 della ruota KULT, sviluppata specificamente per la BMW iX3.

Con questa introduzione, MAK rafforza la propria presenza nel segmento premium, puntando su una soluzione capace di coniugare estetica e compatibilità tecnica. La nuova KULT 8.5×20 sarà infatti disponibile a partire dall’inizio dell’estate con omologazioni ECE, KBA e NAD, un elemento fondamentale per garantire sicurezza, affidabilità e piena conformità alle normative europee.

Il progetto nasce con un obiettivo preciso: offrire agli automobilisti BMW una proposta aftermarket che non comprometta le caratteristiche originali del veicolo, ma che al contrario ne esalti lo stile. Il design sportivo e contemporaneo della KULT si inserisce perfettamente nelle linee moderne della iX3, contribuendo a valorizzarne l’identità visiva.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle finiture. La versione Winter Approved Black Mirror si distingue per la sua brillantezza e per i giochi di luce che donano profondità al cerchio, mentre la variante Gloss Black punta su un’estetica più aggressiva e sofisticata, in linea con i gusti degli automobilisti più esigenti. Due interpretazioni diverse ma complementari di un prodotto pensato per chi cerca personalizzazione senza rinunciare alla qualità.

La nuova KULT 2026 rappresenta quindi una sintesi tra innovazione, design e funzionalità, elementi che da sempre caratterizzano il DNA di MAK. L’azienda bresciana continua così a investire nello sviluppo di soluzioni dedicate ai modelli di ultima generazione, confermandosi un punto di riferimento per chi desidera migliorare l’estetica e le performance del proprio veicolo.

Dietro questo lancio si inserisce una realtà industriale solida. MAK si distingue per una produzione annuale di circa 400.000 ruote e per un fatturato che nel 2025 ha raggiunto i 65 milioni di euro, numeri che testimoniano una crescita costante e una forte presenza sul mercato europeo. Il successo dell’azienda è legato a fattori chiave come la qualità Made in Italy, la rapidità di risposta alle esigenze del mercato e una rete distributiva capillare, capace di garantire consegne in 24/48 ore.

In un contesto in cui gli automobilisti sono sempre più orientati alla personalizzazione e all’ottimizzazione dell’uso del veicolo, soprattutto attraverso il doppio treno di ruote stagionali, MAK continua a proporre soluzioni innovative e affidabili. La nuova KULT 8.5×20 per BMW iX3 si inserisce perfettamente in questa strategia, offrendo un prodotto che unisce estetica distintiva, sicurezza certificata e prestazioni elevate.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Società

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Spettacolo

Mannarino annuncia “Primo Amore”: il nuovo album in uscita l’8 maggio

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Spettacolo

“Gina Lollobrigida. Diva contesa”: la prima docu-serie italiana originale di HBO Max

Spettacolo

Rob annuncia “La mia storia in tour”: prime date live dopo la vittoria a X Factor 2025

Spettacolo

Ditonellapiaga annuncia il tour estivo 2026 e il nuovo album “Miss Italia”

Tecnologia

Samsung punta a rivoluzionare la condivisione file tra dispositivi

Tecnologia

LG StanbyME 2: nuovi accessori per uno schermo portatile ancora più versatile e smart

Spettacolo

Amedeo Minghi entra nel roster di DM Produzioni e annuncia il nuovo tour 2026
Vasari e Roma

Società

Vasari e la Maniera Moderna a Roma

Spettacolo

Netflix porta “Assassin’s Creed” a Cinecittà: una nuova conferma del prestigio internazionale degli Studi

Motori

Microlino e BEN unite per una nuova era della micro-mobilità elettrica in Europa

Società

Milano Design Week 2026: Etereo protagonista con quattro collezioni tra arte, materia e design contemporaneo

Motori

Opel torna alle monoposto: debutto in Formula E 2026-2027

Spettacolo

Myles Smith annuncia il nuovo album “My Mess, My Heart, My Life” e un’unica data in Italia

Tecnologia

IA agentica: la nuova frontiera della sicurezza secondo Cisco Talos

Motori

MAK amplia la gamma KULT: nuova misura 8.5×20 dedicata alla BMW iX3

Spettacolo

K-pop is Coming: il tour che accende l’Italia con ritmo, energia e spettacolo

Spettacolo

I CLIFFORDS si aggiungono alla lineup degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026: apriranno il concerto di Florence and The Machine

Società

“Quarta Repubblica – Speciale Referendum”: Nicola Porro in diretta su Retequattro

Spettacolo

ADRIANA: ci porta nel suo mondo pieno di energia con “PRESA BENE”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Un’ondata di energia ha attraversato Roma nel weekend del 21 e 22 marzo 2026, in occasione della 31ª edizione della Acea Run Rome The...

53 minuti ago

Motori

Opel torna alle monoposto: debutto in Formula E 2026-2027

Opel si prepara a rientrare nel mondo delle competizioni automobilistiche con vetture monoposto. La Casa di Rüsselsheim ha annunciato la partecipazione al Campionato Mondiale...

4 ore ago

Motori

XPENG aggiorna G6 e G9: con XOS 5.8.7 guida più fluida e cockpit sempre più smart

Nel panorama sempre più competitivo della mobilità elettrica e connessa, XPENG compie un nuovo passo avanti nel segno dell’innovazione continua annunciando il rilascio globale...

3 giorni ago

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross sulle strade della Milano-Torino

Il legame tra Citroën e l’Italia si rinnova sulle strade della Milano‑Torino, la Classica più antica al mondo, dove il nuovo SUV Citroën C5...

3 giorni ago