MAK amplia la gamma KULT: nuova misura 8.5×20 dedicata alla BMW iX3

Il mercato aftermarket delle ruote in lega continua a evolversi e a intercettare le esigenze di un pubblico sempre più attento a design, prestazioni e conformità normativa. In questo scenario si inserisce l’ultima novità firmata MAK, azienda italiana leader nel settore, che annuncia l’arrivo della nuova misura 8.5×20 della ruota KULT, sviluppata specificamente per la BMW iX3.

Con questa introduzione, MAK rafforza la propria presenza nel segmento premium, puntando su una soluzione capace di coniugare estetica e compatibilità tecnica. La nuova KULT 8.5×20 sarà infatti disponibile a partire dall’inizio dell’estate con omologazioni ECE, KBA e NAD, un elemento fondamentale per garantire sicurezza, affidabilità e piena conformità alle normative europee.

Il progetto nasce con un obiettivo preciso: offrire agli automobilisti BMW una proposta aftermarket che non comprometta le caratteristiche originali del veicolo, ma che al contrario ne esalti lo stile. Il design sportivo e contemporaneo della KULT si inserisce perfettamente nelle linee moderne della iX3, contribuendo a valorizzarne l’identità visiva.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle finiture. La versione Winter Approved Black Mirror si distingue per la sua brillantezza e per i giochi di luce che donano profondità al cerchio, mentre la variante Gloss Black punta su un’estetica più aggressiva e sofisticata, in linea con i gusti degli automobilisti più esigenti. Due interpretazioni diverse ma complementari di un prodotto pensato per chi cerca personalizzazione senza rinunciare alla qualità.

La nuova KULT 2026 rappresenta quindi una sintesi tra innovazione, design e funzionalità, elementi che da sempre caratterizzano il DNA di MAK. L’azienda bresciana continua così a investire nello sviluppo di soluzioni dedicate ai modelli di ultima generazione, confermandosi un punto di riferimento per chi desidera migliorare l’estetica e le performance del proprio veicolo.

Dietro questo lancio si inserisce una realtà industriale solida. MAK si distingue per una produzione annuale di circa 400.000 ruote e per un fatturato che nel 2025 ha raggiunto i 65 milioni di euro, numeri che testimoniano una crescita costante e una forte presenza sul mercato europeo. Il successo dell’azienda è legato a fattori chiave come la qualità Made in Italy, la rapidità di risposta alle esigenze del mercato e una rete distributiva capillare, capace di garantire consegne in 24/48 ore.

In un contesto in cui gli automobilisti sono sempre più orientati alla personalizzazione e all’ottimizzazione dell’uso del veicolo, soprattutto attraverso il doppio treno di ruote stagionali, MAK continua a proporre soluzioni innovative e affidabili. La nuova KULT 8.5×20 per BMW iX3 si inserisce perfettamente in questa strategia, offrendo un prodotto che unisce estetica distintiva, sicurezza certificata e prestazioni elevate.