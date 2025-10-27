Connect with us

MAK lancia QVARZ: la nuova ruota in lega dal design grintoso e versatile per crossover e passenger cars

MAK, azienda leader nel mercato delle ruote in lega per l’Aftermarket, amplia la propria gamma con QVARZ, la nuova proposta pensata per tutte le crossover e passenger cars delle principali case automobilistiche. Un modello che si distingue per stile, versatilità e prestazioni, in perfetta sintonia con le tendenze del mercato auto 2025.

Pensata per chi non rinuncia a un look distintivo, MAK QVARZ è dedicata anche ai drivers che montano applicazioni Volkswagen Audi Group (VAG). La ruota si presenta come una soluzione originale e moderna, disponibile in diametri da 16’’ a 18’’, per garantire massima adattabilità e comfort di guida su diverse tipologie di veicoli.

Dal punto di vista estetico, QVARZ conquista per le sue due finiture esclusive: black mirror, brillante e luminosa nei riflessi diamantati, e gloss black, caratterizzata da un’eleganza sportiva e decisa. Due personalità che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento al design e alla personalizzazione del proprio veicolo.

A conferma della qualità costruttiva e dell’affidabilità che da sempre contraddistinguono il marchio, MAK QVARZ è disponibile con omologazioni ECE, NAD e TÜV/KBA, sinonimo di sicurezza e conformità ai più alti standard europei.

La nuova ruota firmata MAK si propone come una novità 2025 fresca e trendy, ideale per un’ampia gamma di modelli, dalle crossover compatte alle berline di ultima generazione. Tra le applicazioni consigliate figurano Volkswagen T-Cross, T-Roc, Taigo e Tiguan, Audi A1, Škoda Karoq, Kamiq e Seat Arona, confermando la sua ampia compatibilità con le vetture più diffuse nel panorama europeo.

Con QVARZ, MAK rinnova il proprio impegno nel coniugare design, tecnologia e sicurezza, offrendo una ruota che non solo valorizza l’estetica dell’auto, ma garantisce anche prestazioni elevate e affidabili. Un prodotto pensato per chi desidera distinguersi su strada con stile, qualità e personalità.

