MAK STARK: nuovo standard di potenza ed eleganza 

Quando la forza incontra la bellezza. MAK, azienda di riferimento in Europa nel mercato delle ruote in lega per l’Aftermarket, propone STARK: il modello di altissima gamma pensato per i driver del gruppo VAG ma adatta anche ai suv e alle vetture delle principali case auto presenti sul mercato.
Proposta anche in Deep Concave Version, STARK-D, è una ruota progettata per imbrigliare la potenza delle più importanti cavallerie e relativi PCD (fino a 130) sia della gamma termica tedesca che di quella elettrica e-tron. Disponibile e omologata NAD e TÜV/KBA a conferma dei massimi requisiti di qualità e sicurezza, viene proposta con diametri imponenti dai 19’’ ai 23’’.
L’eleganza di STARK viene descritta perfettamente nelle due finiture Winter Approved a catalogo: black mirror, particolarmente luminosa e brillante nei suoi raffinati giochi di luce e gloss black, per un look sportivo, accattivante e all’altezza dei gusti più esigenti. Il modello dell’azienda italiana, ideale per i modelli AUDI dalla A5 in su come nuova A6, Q6 e Q8, racconta con linee decise e geometriche un carattere forte e coinvolgente: perfettamente centrato per tutti i SuperSuv con la stessa anima come Lamborghini URUS, BMW XM, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga o Aston Martin DBX.
Il carattere distintivo di MAK STARK conquista anche chi dello stile e della precisione ha fatto la propria firma. Il vincitore della Coppa del mondo di Slalom, Giorgio Rocca, per la sua auto ha scelto proprio STARK: un modello che unisce presenza scenica, eleganza e personalità in una sintesi di assoluto livello.