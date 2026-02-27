Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

A partire dal 1° luglio, Mario Isola sarà il nuovo direttore generale di ACI Sport Spa, la società che gestisce l’attività sportiva automobilistica in Italia. La nomina è stata resa ufficiale con l’annuncio del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, che ha espresso “piena soddisfazione” per l’ingresso di una figura di altissimo profilo nella squadra dell’ente.

Isola, manager milanese, approda alla Federazione dopo una lunga e brillante carriera in Pirelli, dove ha maturato oltre trent’anni di esperienza, fino a ricoprire ruoli di vertice nella Direzione Sport del gruppo. La sua nomina rappresenta un passo importante per un settore in continua evoluzione e con grandi prospettive di rilancio.

“Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport”, ha dichiarato Geronimo La Russa, sottolineando il valore di un professionista del calibro di Isola: “Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola è per tutti noi motivo d’orgoglio e lo è ancor di più per me nel riscontrare che un apprezzato manager come lui abbia deciso di accettare la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano.”

Il presidente dell’ACI ha evidenziato come questa scelta rappresenti un momento di svolta per la struttura federale: “Una scelta che, ne sono convinto, rafforzerà e renderà ancor più dinamica l’azione di ACI Sport Spa. Mario Isola, oltre a essere un professionista capace e stimato, ha infatti il piglio giusto per guardare alle nuove sfide con lungimiranza ed entusiasmo.”

Anche il presidente di ACI Sport Spa, Luigi Battistolli, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo del nuovo direttore generale, dichiarando: “Mario Isola non ha certo bisogno di presentazione. Lo accogliamo con entusiasmo, sicuri che saprà dare ancor più forza a un team che ha come obiettivo quello di rendere sempre più efficiente ciò per cui ci impegniamo ogni giorno.”

Parole di apprezzamento arrivano anche da Gian Carlo Minardi, consigliere delegato di ACI Sport Spa e figura di riferimento nel panorama dei motori italiani: “Ho sempre apprezzato il lavoro di Mario Isola, la storia e i risultati da lui ottenuti sono il miglior biglietto da visita per comprendere quanto importante sia questa scelta.”

Con l’arrivo di Mario Isola alla guida operativa di ACI Sport Spa, il settore dell’automobilismo sportivo italiano si prepara dunque a intraprendere un nuovo percorso all’insegna dell’innovazione, della competenza e della visione strategica. La sua lunga esperienza internazionale e le competenze acquisite in un contesto di altissimo livello promettono di portare un valore aggiunto significativo alla Federazione, rafforzandone ulteriormente il ruolo nel panorama motoristico nazionale e mondiale.