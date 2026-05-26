MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition: arriva in Italia la console dal look ghiacciato

Debutta anche in Italia la nuova MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, una console handheld che punta a stupire non solo per le sue prestazioni ma anche per un design unico ed esclusivo.

Il suo punto di forza è senza dubbio la finitura Glacier Blue, una tonalità ghiacciata che attraversa il telaio curvo, pensata per gli appassionati di videogiochi che ricercano uno stile distintivo. Presentata in anteprima al CES di Las Vegas, la Glacier Blue Edition offre un connubio tra l'estetica degli eSport e uno spirito gaming vivace, arricchendo il panorama delle console portatili.

Le prestazioni sono garantite dall'adozione dei processori Intel Core Ultra 7 258V con grafica Arc 140V, che assicurano un incremento di performance grafiche e di calcolo rispetto ai modelli precedenti, migliorando anche l'ottimizzazione dei consumi per sessioni di gioco più lunghe. Il display ampio offre maggiore immersività e un elevato refresh rate necessario per affrontare anche i titoli più impegnativi.

Grande attenzione è stata data all'autonomia: la batteria è tra le più capienti nella categoria handheld e consente gaming prolungato senza compromessi. Dal punto di vista della connettività, la console dispone di numerose opzioni che permettono di collegare dock, display esterni e memorie ultra-rapide, trasformando il dispositivo portatile in una vera e propria postazione desktop.

Il software MSI AI Engine introduce l'intelligenza artificiale nella gestione delle impostazioni, regolando in maniera autonoma performance, illuminazione e audio in base al gioco o all'applicazione avviata. In questo modo viene garantita sempre l'esperienza ottimale per ogni scenario d'uso.

La MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition sarà disponibile in Italia presso partner selezionati, al prezzo consigliato di 1299 euro. Il brand MSI è riconosciuto a livello internazionale come leader nel gaming, grazie alla costante ricerca di eccellenza e innovazione tecnologica, offrendo ai gamer esperienze sempre più evolute sia dal punto di vista hardware che software.