Nothing But Thieves: nuovo album e data unica in Italia al Forum di Milano

I Nothing But Thieves tornano sulla scena con un attesissimo quinto album, "Stray Dogs", in uscita il 25 settembre. Il disco è già disponibile in pre-order e viene anticipato dal nuovo singolo "Evolution", attualmente in rotazione radiofonica. La band inglese presenterà dal vivo i nuovi brani con un unico imperdibile appuntamento italiano, fissato per domenica 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano, tappa esclusiva del loro "The Stray Dogs Tour".

I biglietti saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 4 giugno. La vendita generale partirà alle ore 11:00 di venerdì 5 giugno sulle principali piattaforme. L'attesa per questo evento è grandissima tra i fan italiani, che potranno vedere dal vivo la band dopo il successo globale ottenuto negli ultimi anni.



La band di Southend-on-Sea composta da Conor Mason, Joe Langridge-Brown, Dominic Craik, Philip Blake e James Price, ha scelto di registrare il nuovo album negli Angelic Studios, dove mossero i primi passi dieci anni fa. Il singolo "Evolution" rappresenta un'ulteriore evoluzione sonora: un ritmo coinvolgente accompagna voci potenti e chitarre energiche in un brano corale che incarna lo stile inconfondibile dei Nothing But Thieves.

Nell'ultimo decennio i Nothing But Thieves hanno raccolto una fanbase internazionale sempre più vasta, raggiungendo numerose certificazioni d'Oro e Platino in paesi come Regno Unito, Australia, Russia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Polonia. Con dischi come "Moral Panic" (2020), "Broken Machine" (2017) e il loro omonimo debutto del 2015, la band si è affermata nell'alternative rock internazionale, collezionando oltre 1,2 milioni di album venduti, 2 miliardi di stream e 250 milioni di visualizzazioni video.

Il loro ultimo album "Dead Club City" li ha portati per la prima volta al vertice delle classifiche. I Nothing But Thieves sono noti anche per la straordinaria energia dei loro concerti dal vivo, che li rende una delle realtà più apprezzate sui palchi di tutto il mondo. L'appuntamento italiano del 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano promette di essere uno degli eventi rock più attesi dell'anno, confermando la fedeltà e la passione dei fan per la band britannica.