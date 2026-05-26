ASUS presenta ProArt GeForce RTX 5090: potenza AI e design compatto per i creator

ASUS ha lanciato la nuova ProArt GeForce RTX 5090, una scheda grafica rivoluzionaria destinata ai professionisti creativi e agli sviluppatori di intelligenza artificiale, offrendo prestazioni senza precedenti racchiuse in un design elegante e compatto da soli 2,5 slot.

Basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, la ProArt GeForce RTX 5090 offre 32 GB di memoria GDDR7 e un impressionante output di 3352 TOPs AI, risultando ideale per la gestione di carichi di lavoro impegnativi come l'elaborazione di modelli linguistici di grandi dimensioni e progetti di content creation ad alta complessità. Grazie al supporto della tecnologia DLSS 4.5, i creatori possono inoltre beneficiare di una qualità visiva superiore anche durante sessioni di gaming in 4K.

Il raffreddamento è stato completamente riprogettato: la soluzione integrata utilizza un composto termico a metallo liquido direttamente sul chip della GPU, una camera di vapore di nuova generazione e un backplate a doppio flusso, in combinazione con ventole Axial-tech da 115 mm. Questo setup permette una migliore dissipazione del calore - con un'efficienza dell'11% superiore rispetto ai modelli a flusso singolo - e consente di conservare un profilo ridotto del 27%, garantendo prestazioni elevate anche sotto stress prolungato.

Lato connettività, spicca la presenza di una porta USB Type-C integrata, che permette di collegare facilmente display portatili o concatenare più monitor senza l'uso di adattatori. Questa caratteristica rende la scheda particolarmente adatta a chi allestisce workstation compatte o ambienti desktop ordinati.

Dal punto di vista estetico, la ProArt GeForce RTX 5090 si distingue per linee minimaliste e dettagli in legno, pensati per integrarsi perfettamente con chassis di design come le Edizioni Wood ProArt PA401 e PA602. Il risultato è una scheda che coniuga innovazione tecnica e raffinatezza, strizzando l'occhio ai creator più attenti all'aspetto delle loro build.

Non manca una suite completa di software. Il tool GPU Tweak III fornisce opzioni avanzate di monitoraggio, overclocking e personalizzazione del sistema. Attraverso la funzione OSD Wizard e la modalità OC, gli utenti possono regolare frequenze, limiti di potenza e curve delle ventole, ottimizzando il perfetto equilibrio tra prestazioni, temperature e silenziosità.

La nuova ProArt GeForce RTX 5090 arriverà nei negozi a inizio giugno con un prezzo suggerito di 4.199 euro. Sarà acquistabile presso numerosi partner autorizzati e arriverà nelle settimane successive anche nei principali negozi specializzati.

Con questa novità, ASUS alza ulteriormente l'asticella per gli strumenti dedicati ai professionisti della creatività e dell'intelligenza artificiale, confermando il proprio impegno nell'offrire soluzioni potenti, eleganti e flessibili per ogni esigenza.