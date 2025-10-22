Martin Barre porta la storia dei Jethro Tull in Italia con tre imperdibili date

Martin Barre, il chitarrista storico dei leggendari Jethro Tull, torna a calcare i palcoscenici italiani con il suo spettacolo “A Brief History of Tull”. Con tre date imperdibili, il tour promette di portare il pubblico in un viaggio musicale attraverso i classici del repertorio della famosa band rock, inclusi brani raramente eseguiti negli ultimi anni.

Le date da segnare in calendario sono il 4 dicembre a Mestre (VE) presso il Teatro al Corso, il 5 dicembre a Rezzato (BS) presso il Teatro CTM e il 6 dicembre a Legnano (MI) al Teatro Tirinnanzi. Il pubblico avrà la possibilità di gustare la massima qualità musicale, accompagnata dalla band che segue Barre da anni: Alan Thomson al basso, Terl Bryant alla batteria e Dan Crisp alla voce.

Martin Barre, una carriera di successi spanning oltre 43 anni con i Jethro Tull, è conosciuto per il suo profondo impatto sul successo della band, tanto da essere votato 25° miglior solista di sempre negli Stati Uniti e 20° nel Regno Unito per la sua performance in “Aqualung”. La sua partecipazione all’album “Crest of a Knave” gli ha anche valso un Grammy Award nel 1989.

Una leggenda della musica rock, Martin Barre ha lavorato non solo con i Jethro Tull ma anche con artisti del calibro di Paul McCartney, Phil Collins, Gary Moore e Joe Bonamassa. Ha condiviso il palco con icone come Jimi Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin e Fleetwood Mac, guadagnandosi il rispetto in tutto il mondo.

Il 2 febbraio 1968, i Jethro Tull facevano il loro debutto con questo nome al famoso Marquee Club di Londra. Da allora, la band è divenuta una delle formazioni più iconiche e influenti del rock, vendendo oltre 60 milioni di album a livello globale.

Il tour “A Brief History of Tull” rappresenta non solo un evento musicale di alta qualità ma un’opportunità unica di vivere la storia della musica rock attraverso le note di uno dei suoi protagonisti indiscussi.