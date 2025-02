Maserati completa la gamma GranCabrio a The I.C.E. St. Moritz

La Gamma Maserati GranCabrio è protagonista a The I.C.E. St. Moritz dove, oggi, GranCabrio è stata presentata nella sua nuova versione da 490 CV, motorizzazione già disponibile su GranTurismo che va a completare la gamma, unendo alle caratteristiche di performance e comfort della versione coupé, la possibilità delle guida “open air”. Svelato inoltre anche l’esemplare unico GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE, ideato dal programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Lo spirito del “granturismo all’italiana” a cielo aperto e le performance tipiche del Brand modenese sono protagoniste di una offerta estremamente completa, la più ampia mai proposta per la cabrio Maserati disponibile ora sia con motore termico TWIN TURBO nelle versioni da 490 CV e nella declinazione Trofeo da 550CV, che con la propulsione 100% elettrica Folgore.

Nella cornice di The I.C.E, circondata dalle montagne innevate e sul lago ghiacciato più famoso dell’Engadina, la GranCabrio esposta si caratterizza per il color della carrozzeria Verde Giada, pinze freno nere, cerchi da 20” (all’anteriore) e 21” (al posteriore) con design Crio (Imola) diamond cut glossy black. Gli interni sono in pelle pieno fiore traforata color ice, con Logo Maserati Tridente ricamato sul poggiatesta. Completano l’allestimento del modello esposto – il sistema audio high premium Sonus Faber da 19 speaker – le finiture di carbonio 3D e i fari adattivi full led con finitura scura.

Questa versione di GranCabrio è un’icona di stile ed è la perfetta interprete della performance più pura grazie a dettagli ricercati come il soft top a scomparsa, per godere della migliore esperienza a cielo aperto, lo spazio per quattro posti reali con il comfort necessario anche per lunghi viaggi, mentre il 3.0 litri V6 Nettuno Twin Turbo da 490 CV permette alla vettura di raggiungere i 300 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

Come per Trofeo, anche la 490 CV presenta la trazione integrale (AWD) di serie e le sospensioni pneumatiche in grado di garantire il massimo delle performance senza rinunciare al comfort in pieno spirito “granturismo”.

Maserati pone sempre il cliente al centro di ogni processo decisionale e l’intera gamma GranCabrio ne è un esempio: per soddisfare i desideri dei più esigenti la palette colori viene rinnovata ed estesa con colorazioni, come il Verde Giada, di particolare eleganza.

Inoltre, per accontentare i clienti più sportivi, dal mese di marzo sarà possibile ordinare presso la rete di concessionari ufficiali del Tridente il nuovo Scarico Sportivo che fornirà sonorità più pure ed adrenaliniche alla gamma GranTurismo e GranCabrio Trofeo, sottolineando alcune delle caratteristiche iconiche del Brand: l’inconfondibile sound e il DNA racing.

GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE



Maserati è sinonimo di lusso italiano nel mondo e per esprimere questo concetto al massimo livello, durate l’edizione 2025 di The I.C.E. St. Moritz, è stata svelata la speciale GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE, vettura esclusiva realizzata grazie al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Dedicata allo charm invernale, GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE presenta esterni personalizzati in una esclusiva tinta carrozzeria creata appositamente e denominata Ice Liquid tri-coat, un tristato ricco e raffinato, che richiama alla mente il contesto del lago ghiacciato sul quale la vettura è stata svelata per la prima volta al pubblico.

A completare gli esterni, badge specifici e prese d’aria laterali a contrasto in finitura color Glossy white, così come i cerchi forgiati con design Astreo, abbinati alle pinze freno in blu lucido. Ad ultimare la personalizzazione la capote Blue marine che, quando aperta, scopre i bellissimi interni in pelle color ice e le finiture in carbonio 3D touch.