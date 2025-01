Maserati e i suoi partner tecnologici presentano le eccellenze e le innovazioni italiane al CES 2025

Maserati ha annunciato la propria presenza con MC20 Cielo e il SUV Grecale all’edizione 2025 del CES, la più grande fiera mondiale della tecnologia, in programma dal 7 al 10 gennaio 2025 a Las Vegas, Nevada, in collaborazione con i partner audio e tecnologici Politecnico di Milano, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) e Sonus faber.

La partnership con il Politecnico di Milano, la principale università scientifico-tecnologica italiana, prosegue con lo svelamento di un esemplare unico di MC20 Cielo equipaggiato con un AI-driver guidato dall’intelligenza artificiale sviluppato dai ricercatori del Politecnico di Milano nell’ambito del progetto Artificial Intelligence Driving Autonomous (AIDA).

AIDA è un ambizioso progetto di ricerca condotto dal Politecnico di Milano e dal MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile) incentrato sulla sperimentazione e la validazione della guida autonoma sulle strade pubbliche. Il progetto si propone di sviluppare una tecnologia affidabile in grado di operare in sicurezza e in modo efficiente in condizioni di guida reali.

Questa straordinaria supersportiva è il secondo risultato della collaborazione tra Maserati e il Politecnico. Il primo, una speciale MC20 coupé guidata da un robo-driver sviluppato dall’ateneo milanese, ha stabilito un record, raggiungendo la velocità di 285 km/h (177 mph) in condizioni di nebbia fitta sulla pista dell’aeroporto di Piacenza-San Damiano il 7 novembre. Si tratta della velocità più alta mai raggiunta da una vettura di serie guidata dall’intelligenza artificiale senza intervento umano.

In occasione dell’edizione 2025 del CES, la Maserati MC20 coupé detentrice del record, sotto l’egida del PoliMOVE Autonomous Racing Team, sarà la safety car ufficiale durante l’Autonomous Challenge che si svolgerà dalle 14.00 alle 16.00 di giovedì 9 gennaio presso la Las Vegas Speedway. Contemporaneamente, la nuova MC20 Cielo sarà esposta al centro dello stand dell’Italian Trade Agency (ITA), dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) e dell’Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature (AICA) presso il Las Vegas Convention Center (LVCC), West Hall n. 3874, dedicato alle innovazioni tecnologiche italiane per la mobilità connessa e i veicoli autonomi. L’esposizione è allestita in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Il Politecnico di Milano e Maserati condividono l’impegno a favore dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, che affonda le radici nella comune tradizione italiana. Questa sinergia è culminata nella creazione delle leggendarie MC20 coupé e MC20 Cielo.

Al gruppo dei più iconici marchi italiani presenti al CES si aggiunge il prestigioso partner audio di Maserati, Sonus faber, che, insieme a The McIntosh Group e Bose, presenterà le ultime novità il 7 e l’8 gennaio 2025. Il team di Sonus faber esporrà prodotti straordinari, tecnologie all’avanguardia e innovative esperienze acustiche immersive nel proprio stand espositivo all’interno e intorno alla T-Mobile Arena. (Una navetta gratuita sarà disponibile su richiesta per portare gli ospiti dal Las Vegas Convention Center alla T-Mobile Arena).

Sonus faber si avvarrà di due ammiraglie della gamma di SUV Maserati Grecale, Grecale Trofeo e Grecale Folgore, per effettuare una serie di esclusivi test drive dinamici con autista. Questi ultimi offriranno un’opportunità straordinaria per sperimentare l’eccezionale qualità acustica dell’impianto audio Sonus faber High Premium presente su entrambi i veicoli.

Di serie, Maserati Grecale è dotato dell’impianto audio Sonus faber Premium, costituito da 14 altoparlanti indipendenti che offrono una gamma sonora unica. L’upgrade Sonus faber High Premium, disponibile come optional, presenta 21 altoparlanti indipendenti dalle prestazioni straordinarie, in grado di produrre una risposta di frequenza fluida e una scena sonora dettagliata. L’impianto è stato premiato dall’EISA Committee quale migliore impianto audio in-car nel 2022 e nel 2023.

Le supersportive MC20 e MC20 Cielo colpiscono per l’innovativo propulsore Nettuno, sviluppato da Maserati integrando tecnologie derivanti dalla Formula Uno e per gli straordinari elementi di design, tra cui le porte ad ali di farfalla. La MC20 Cielo dispone inoltre di un innovativo tetto apribile elettrocromico (smart glass). Grecale Trofeo, il SUV “everyday exceptional” di Maserati, rappresenta l’equilibrio perfetto tra sportività ed eleganza e offre lo spazio interno più ampio della categoria e una variante del motore Nettuno che alimenta la MC20. Grecale Folgore, il primo SUV 100% elettrico di Maserati, presenta una tecnologia da 400 volt e una batteria da 105 kWh in grado di erogare 542 CV e una coppia pari a 605 lb-ft, interamente progettata e prodotta in Italia.