Collect IT torna a Milano: il più grande card show italiano conquista l'Unipol Forum

Il collezionismo di carte conquista ancora una volta Milano con il ritorno di Collect IT, il più importante card show italiano, fissato per sabato 19 settembre 2026 all'Unipol Forum di Assago. Dopo il successo registrato a Roma, l'evento si prepara a un'edizione senza precedenti sia per dimensioni che per prestigio, con oltre 3.000 metri quadrati e più di 200 tavoli riservati agli espositori, segnando una crescita esponenziale rispetto alle precedenti edizioni.



Uno dei momenti più attesi sarà la presenza speciale di Massimo Ambrosini, leggenda del calcio italiano ed ex capitano del Milan, che incontrerà i fan allo stand Panini per firmare una carta esclusiva in edizione limitata, realizzata appositamente dall'illustratore Loris De Marco, in arte Plorium. Questa card, declinata in cinque versioni a tiratura diversa, sarà disponibile solo acquistando il biglietto dedicato per il Meet&Greet. Tutti i partecipanti che accederanno a questa esperienza avranno la possibilità unica di vincere la rarissima card 1/1 attraverso un'estrazione speciale.



L'evento partirà ufficialmente già venerdì 18 settembre con la tradizionale Trade Night presso l'Hotel H2C Assago: un'occasione informale per scambiare carte, scartare nuovi prodotti e condividere la passione per il collezionismo alla vigilia dell'apertura.



L'edizione 2026 gode del supporto come Name Sponsor de Il Covo del Nerd, affiancato da Gold Sponsor di rilievo come Vault X, CGC e TILT, piattaforma innovativa di live commerce. Tra i brand presenti risaltano la storica Panini, la realtà internazionale Dave & Adam's (ora Card Culture by Lewis Hamilton) e l'associazione Figurine Forever.



Grande attenzione sarà riservata al collezionismo fantasy e ai TCG (Trading Card Games) più apprezzati come Pokémon, Magic: The Gathering e Yu-Gi-Oh! L'Artist Alley, curata da Vault X, celebrerà quest'anno l'universo Disney Lorcana, offrendo agli appassionati la possibilità di incontrare dal vivo celebri illustratori come Veronica Di Lorenzo, Livio Cacciatore, Federico Maria Cugliari, Gianluca Barone, Matteo Marzocco, Giacomo Boni, Leonardo Giammichele e Rob Di Salvo, disponibili per autografi e sketch personalizzati.



Collect IT si conferma punto nevralgico della community italiana di collezionisti, offrendo acquisti, scambi e l'opportunità di incontrare campioni dello sport e maestri dell'illustrazione. L'appuntamento è imperdibile per chi desidera aggiungere un pezzo unico alla propria collezione o vivere da protagonista l'energia di un settore in continua espansione.