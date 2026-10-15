Matteo Salvini ospite a Dritto e Rovescio: focus su finanziaria e politica internazionale

Matteo Salvini intervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. Tra i temi, legge finanziaria, caro vita, conflitti internazionali e il caso El Koudri.

Questa sera, giovedì 15 ottobre, Matteo Salvini sarà protagonista della nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Retequattro.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti affronterà alcuni dei temi più caldi del momento, con particolare attenzione alla prossima legge finanziaria. Salvini, candidato segretario alla guida della Lega in occasione del prossimo congresso, approfondirà le misure previste dal governo per sostenere famiglie e cittadini in una fase economica complessa.

Si discuterà inoltre delle dinamiche internazionali: dal peso del ritorno di Donald Trump sulla scena globale alle evoluzioni dei conflitti tra Russia e Ucraina e alla situazione in Medio Oriente.

Nel corso della puntata, spazio anche al dibattito sul caro vita e sull'aumento dei prezzi delle case, con un'analisi approfondita sul rapporto talvolta conflittuale tra proprietari e affittuari e sulle tensioni generate dall'aumento dei canoni di locazione.

Non mancheranno aggiornamenti sulla vicenda di El Koudri, accusato di strage per l'attentato di Modena, e si discuterà dell'introduzione di un foro arbitrale islamico a Padova.

Oltre a Salvini, il programma vedrà tra gli ospiti Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Giovanni Donzelli (Fratelli d'Italia), Brando Benifei (Partito Democratico) e Susanna Ceccardi (Lega), per un dibattito che si preannuncia intenso e ricco di spunti sull'attualità politica ed economica italiana.