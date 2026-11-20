Domenica 22 novembre alle 8.45 su Canale 5 il programma Leone, la forza di un Papa dedica la puntata a fede e giovani, con Carlo Acutis e Nadia Toffa.

Domenica 22 novembre, dalle 8.45, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di "Leone, la forza di un Papa" interamente dedicata al rapporto tra i giovani e la fede. Il videonews, condotto da Dario Maltese, arriva in diretta in concomitanza con la Giornata Mondiale della Gioventù diocesana.

La cura dei contenuti è affidata al vaticanista Fabio Marchese Ragona, mentre in studio interverranno la giornalista e conduttrice del Tg5 Roberta Floris e Monica Leofreddi.

Il programma dedicherà ampio spazio a Carlo Acutis, definito da molti il millennial di Dio, con interviste e testimonianze. Tra queste ci sarà il racconto di Camilla, giovane devota del santo influencer, che spiega come la conoscenza di Carlo abbia trasformato la sua vita.

Nel corso della puntata sarà ricordata Nadia Toffa, inviata de Le Iene morta a 40 anni a causa di una malattia. Interverrà la madre Margherita e Gianluigi Nuzzi porterà il proprio ricordo della giornalista.

Accanto alla storia di Toffa, il racconto di fede include anche quella di Kimi Antonelli, giovane campione di Formula 1.

Spazio anche al rientro del Pontefice in Italia dopo il viaggio in Sud America. Il programma proporrà collegamenti in diretta dal Vaticano e si soffermerà sull'incontro tra il Papa e 6000 giovani provenienti dalle diocesi del Lazio.

Infine la trasmissione ripercorre la vita di Giovanni Paolo II, il Papa vicino ai ragazzi, e la nascita della Giornata Mondiale della Gioventù. Lo speciale guarda già alla prossima GMG, in programma a Seoul nel 2027.