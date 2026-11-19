Venerdì 20 novembre su Retequattro Quarto Grado affronta il caso Garlasco, la revisione per Alberto Stasi, la ricina e il delitto di Yara Gambirasio.

Venerdì 20 novembre alle 21.30 su Retequattro torna Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero, con una puntata dedicata a tre tra i casi di cronaca più seguiti del momento: il delitto di Garlasco, il giallo della ricina e l'omicidio di Yara Gambirasio.

Al centro della serata c'è il caso Garlasco. La richiesta di revisione del processo presentata per Alberto Stasi potrebbe rimettere in discussione la condanna già stabilita dalla giustizia, mentre l'inchiesta parallela continua a far discutere.

Sul fronte investigativo, nell'indagine bis sono stati ascoltati in veste di persone informate sui fatti l'ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Spoto e uno dei tre difensori che, al tempo, seguivano l'indagato. In studio interverranno Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, e Massimo Lovati, che porteranno il proprio punto di vista sugli sviluppi del caso.

La trasmissione tornerà poi sul caso delle donne avvelenate con la ricina. Il programma seguirà in collegamento diretto da Berlino gli accertamenti tecnici irripetibili in corso su cinque reperti sequestrati nell'abitazione di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

Spazio anche al femminicidio di Pamela Genini. Ospite in studio sarà Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba della giovane. La querela per diffamazione che Dolci aveva presentato contro Piergiuseppe Rota, compagno della madre della ragazza, è stata archiviata.

In chiusura la puntata si concentrerà sull'omicidio di Yara Gambirasio, con un confronto tra Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, e Marzio Capra, consulente della difesa.

Tra gli ospiti della serata figurano Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Giuseppe Brindisi, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Francesca Carollo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.