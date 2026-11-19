Le denunce per violenza sessuale nei primi sei mesi del 2026 sono state 3.142, in calo del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il quadro emerge dall'incrocio tra i dati del Ministero dell'Interno, quelli dell'Istat e la quinta edizione dell'Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa, presentati in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre.

Nel 2025 le denunce per violenza sessuale erano state 6.643. Il calo registrato a metà 2026 non cancella però un dato che resta centrale: la casa è il luogo indicato nel 77,9% delle chiamate al numero antiviolenza 1522. Il servizio, promosso dalla Presidenza del Consiglio, nel 2025 ha ricevuto e gestito 25.970 richieste di aiuto da vittime, e le donne rappresentano il 99,4% di chi ha telefonato.

Chi aggredisce, spesso, è una persona molto vicina alla vittima. Nel 48,8% delle segnalazioni l'autore fa parte della cerchia familiare più stretta, tra partner, genitori e figli.

Crescono anche le misure di prevenzione. Nei primi sei mesi del 2026 le Questure hanno emesso 4.582 ammonimenti, provvedimenti con cui l'autorità di pubblica sicurezza invita formalmente il presunto autore a interrompere le condotte violente prima dell'avvio di un procedimento penale. Il totale cresce del 10,7%, ma è la violenza domestica a trainare l'aumento: i provvedimenti per questo reato sono 3.247, con un incremento del 24,1%. Diminuiscono invece gli ammonimenti per stalking, fermi a 1.335 con una flessione del 12,3%.

Sul piano della percezione, il 22,9% delle donne indica la violenza sessuale come il reato che teme di più in assoluto. La paura si fa più concreta dopo il tramonto: il 55% delle donne prova timore quando rientra a casa da sola nelle ore serali.

Il bilancio dei reati più gravi resta pesante. Nel 2025 gli omicidi in ambito familiare o affettivo con vittime donne sono stati 85, e 62 di queste sono state uccise dal partner o dall'ex compagno. Nei primi nove mesi del 2026 le vittime femminili sono salite a 67, compresi i casi riconducibili al femminicidio previsto dall'articolo 577 bis del Codice penale. Di questi episodi, 58 sono maturati in ambito familiare o affettivo e 38 per mano del partner o dell'ex partner.

Sul fronte dell'assistenza concreta, dal 2022 Verisure collabora con la Rete nazionale Differenza Donna per gestire le richieste d'aiuto inviate tramite il pulsante SOS dei sistemi di allarme. È uno strumento spesso utilizzato quando l'aggressore si trova in casa e la donna non può chiamare. Gli operatori della Centrale Operativa seguono percorsi di formazione specifici per riconoscere anche i segnali impliciti di una richiesta di aiuto, parlare con la vittima in condizioni di sicurezza e attivare rapidamente le Forze dell'Ordine e i centri antiviolenza. Dall'avvio del progetto sono stati gestiti 63 casi accertati di violenza domestica, 19 nel 2025 e 9 nei primi dieci mesi del 2026.

Nel 2026 il percorso è stato esteso a livello di gruppo con la Academy for Protection, che porta lo stesso programma formativo alle Centrali Operative dei Paesi in cui l'azienda è presente, a tutela di oltre 6,5 milioni di clienti tra Europa e America Latina.

L'impegno non si ferma all'emergenza. Secondo il progetto Women at Work di Differenza Donna, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, circa il 70% delle donne accolte nei centri antiviolenza non ha mai lavorato oppure ha dovuto lasciare l'impiego per imposizione del partner. Una dipendenza economica che rappresenta uno degli ostacoli maggiori sulla strada per uscire da una situazione di violenza.

Proprio da questa consapevolezza nasce "Percorsi di Libertà", programma che mette a disposizione borse di studio e corsi di qualificazione professionale per le donne ospitate nei centri e nelle case rifugio dell'associazione, con l'obiettivo di favorirne l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro.