Gli italiani si confermano i più freddolosi d'Europa: accendono i termosifoni con la temperatura esterna più alta del continente, ben 12,9 °C. Secondo una recente analisi condotta da tado° su 15 Paesi europei, mentre nel 2025 l'Italia è stata tra le ultime a partire con il riscaldamento (25 ottobre come data mediana, seconda solo alla Spagna), lo fa con largo margine rispetto alla colonnina di mercurio: in Austria, Polonia e Repubblica Ceca l'accensione avviene solo quando fuori si scende attorno ai 10 °C.

L'autunno 2025 ha segnato un'inversione di tendenza rispetto all'anno precedente: gli italiani hanno acceso i riscaldamenti quasi dieci giorni prima, passando dal 4 novembre del 2024 al 25 ottobre. Un dato rafforzato dal fatto che il 57% delle abitazioni aveva già acceso i termosifoni entro il 1° novembre 2025, contro il 39% dello stesso periodo l'anno precedente. Da dicembre, il dato si allinea: il 94% delle case era riscaldato.

Il dato più interessante riguarda il confronto europeo: in Svezia, un quarto delle abitazioni aveva già il riscaldamento in funzione il 22 agosto. A partire dalla metà di ottobre, l'82% delle case tedesche era già attivo, mentre in Italia si era fermi al 29%, e in Spagna appena al 9%. Nei Paesi più a Nord e ad Est, la stagione inizia prima ma le temperature sono già decisamente più rigide.

Il ritardo italiano nell'accensione è in parte dovuto a condizioni climatiche più miti, specie a fine ottobre, ma emerge una tendenza strutturale tutto sommato confermata: gli italiani, appena sentono calare la temperatura, cercano subito comfort domestico. Nel 2024, il dato era stato ancora più alto: i caloriferi partivano quando fuori c'erano 13,1 °C.

Un aspetto curioso riguarda la velocità con cui nei vari Paesi si passa dalle prime accensioni ai valori di picco: in Italia servono circa 36 giorni, tra il primo 25% e il 75% delle case, con differenze nette tra Nord e Sud del Paese. In Romania, questo passaggio si completa in appena sei giorni.

La ricerca sottolinea anche il ruolo crescente delle tecnologie smart nella gestione del riscaldamento: con dispositivi intelligenti per la programmazione, la geolocalizzazione e il controllo da remoto, è possibile aumentare il comfort e contenere i consumi, risparmiando fino al 22% sui costi in bolletta. Nuove funzioni basate su intelligenza artificiale permettono inoltre di adeguare il riscaldamento alle abitudini dei nuclei familiari, riducendo sprechi senza rinunciare al tepore.

Il modo più semplice per accendere i termosifoni al momento giusto, e solo quando serve, sintetizza il messaggio rivolto a chi punta a conciliare comfort e risparmio energetico. Un paradosso apparente, dunque, che conferma gli italiani come popolo sensibile al freddo, ma sempre più attento alla tecnologia e all'efficienza domestica.