Lunedì 23 novembre, in prima serata su Retequattro, Quarta Repubblica dedicherà un ampio approfondimento alla morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia. Il programma condotto da Nicola Porro ricostruirà il caso sfogliando documenti e inchieste, toccando alcune delle pagine più discusse della storia nazionale.
Subito dopo spazio alla seconda parte dell'intervista a Mosab Hassan Yousef, noto come "Principe verde". Il figlio pentito di Sheikh Hassan Yousef, uno dei padri fondatori di Hamas, tornerà a parlare con nuove rivelazioni sul gruppo terroristico.
Al dibattito parteciperanno, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Bruno Vespa, Eshkol Nevo, Daniele Capezzone, Michele Silenzi e Hoara Borselli.
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