Al via la sesta edizione di Arte in Nuvola, dal 20 al 22 novembre, con il coinvolgimento di circa 140 gallerie nazionali e internazionali e la Germania come Paese ospite, in omaggio alla ricorrenza dei 75 anni della ripresa delle relazioni diplomatiche con l’Italia. Viaggio in Italia. Nostalgia dell’Italia è la mostra collettiva, curata da George Jansen e Julia Apitzsch, con cui la Germania approda alla fiera d’arte moderna ed insieme agli otto artisti di generazioni differenti si mescola ad artisti del calibro di Corrado Cagli, Giorgio de Chirico e Hidetoshi Nagasawa, ai quali la fiera dedica mostre specifiche. Un’occasione, dunque, per celebrare uno dei settori trainanti l’economia del territorio laziale in una location unica, quale la Nuvola di Fuksas, vera e propria officina dell’arte. Per tre giorni Roma diventa una delle capitali dell’arte moderna e contemporanea. Dalla collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro e l’Archivio Corrado Cagli nasce la mostra Cagli è anche scultore, che ricorda l’artista a cinquant’anni dalla sua scomparsa e rende omaggio al suo importante contributo nell’ambito della scultura.





Sono esposti maschere e ritratti in cartone e metallo realizzati tra il 1959 e il 1967 veri e propri pezzi inediti o raramente esposti. Un significativo impatto, per la straordinarietà delle opere in mostra, lo si deve alla retrospettiva proposta da Tornabuoni Arte dedicata a Giorgio de Chirico con una sezione sul rapporto dell’artista con la città di Roma. Continuano nel foyer della Nuvola gli omaggi ai grandi nomi dell’arte, come quello a Hidetoshi Nagasawa, curato da Adriana Polveroni, dove marmo, piombo, legno e bronzo danno forma a nuovi equilibri. La Lombardia è invece la regione ospite, con una proposta che mette al centro il talento delle nuove generazioni. Lo stand ospita una selezione di Art Posters realizzati con Triennale Milano e Fondazione Milano Cortina 2026, nell’ambito di un progetto che comprende manifesti olimpici e paralimpici firmati da pittrici e pittori under 40.





Tra le collezioni museali emergono la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC) con due opere di Marinella Senatore ed il Museo Internazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) con due opere di Thomas Ruff. La fiera, ideata e diretta da Alessandro Nicosia e promossa da Eur SpA, si avvale della direzione artistica di Adriana Polveroni e della collaborazione con il Ministero della Cultura e, per la prima volta, con il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa) con Made in MiC.





Tra le iniziative previste anche un programma di talk moderati da Adriana Polveroni, in cui verranno approfonditi i contenuti delle mostre, affrontati temi e sfide del sistema dell’arte. Non mancheranno incontri dedicati alla Germania e a Corrado Cagli mentre Mal d’Italia esaminerà la presenza di artisti italiani sulla scena internazionale con Peter Benson Miller, Cecilia Canziani, Costantino D’Orazio e Gian Maria Tosatti.



