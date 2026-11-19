Sono 381 le classi che hanno partecipato all’edizione 2025/2026 del concorso nazionale “Connessi e sicuri: scuola e famiglia contro il cyberbullismo”, promosso da NeoConnessi, il programma gratuito di educazione digitale di WINDTRE. In totale sono stati presentati 542 elaborati provenienti da tutta Italia, con progetti pensati per trasformare la prevenzione del cyberbullismo in iniziative concrete, capaci di coinvolgere il mondo scolastico e le famiglie.

Le classi vincitrici sono state premiate a Roma, presso l’Associazione Civita in Piazza Venezia, nel corso del convegno “La consapevolezza digitale si costruisce insieme”, organizzato alla vigilia della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Attivo dal 2018, NeoConnessi ha raggiunto complessivamente oltre 2,5 milioni di bambine e bambini, coinvolgendo più della metà delle scuole italiane. L'ultima edizione del programma ha interessato 6.459 istituti e 21.747 classi, confermando la crescente attenzione verso l'educazione digitale e la tutela dei minori.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato e con il supporto della Società Italiana di Pediatria e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che compongono il Comitato Scientifico. Lo sviluppo del progetto è affidato a La Fabbrica Società Benefit di Gruppo Spaggiari Parma.

Il confronto organizzato a Roma ha posto al centro il valore dell'educazione nella prevenzione del cyberbullismo e dei rischi connessi all'intelligenza artificiale. Tra i partecipanti al convegno figuravano l'onorevole Paolo Emilio Russo, Massimiliano Capitanio, commissario AGCOM, Domenico Mancini, ispettore tecnico psicologo della Polizia di Stato, Marco Gui, docente di Sociologia dei media all'Università di Milano-Bicocca e presidente della Fondazione Patti Digitali, e Alice Lemmo, professoressa associata presso il Dipartimento di Matematica della Sapienza Università di Roma.

A distinguersi sono state tre realtà scolastiche di Piemonte, Veneto e Puglia, con progetti differenti ma accomunati dall'obiettivo di sensibilizzare i più giovani e promuovere comportamenti responsabili online.

Il primo posto è andato alla 4A della Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Trino Vercellese, che ha presentato “NeoConnessi: nessuno resta solo!”. Il progetto consiste in un video realizzato insieme ai genitori, senza mostrare i volti dei bambini: una scelta che rende la protezione della privacy parte integrante del messaggio educativo.

Seconda classificata la 5B della Scuola Primaria Alessandro Manzoni di Susegana, autrice di “Cyberbullismo? No, grazie!”, un podcast costruito attraverso interviste a genitori e insegnanti. Il terzo posto è stato assegnato alle cinque classi quarte della Scuola Primaria Beltrani di Trani, che hanno sviluppato “Un voto che conta: la nostra voce contro il cyberbullismo”, una campagna di sensibilizzazione tra studenti accompagnata dalla creazione di una “Bulli Box”, uno spazio dedicato alla raccolta di segnalazioni e richieste di aiuto.

Roberto Basso, direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di WINDTRE, ha sottolineato il valore del coinvolgimento diretto dei più piccoli: i progetti premiati dimostrano come bambini e bambine possano diventare protagonisti della prevenzione, contribuendo a diffondere nuove consapevolezze anche all'interno delle famiglie. Una sfida che, secondo WINDTRE, richiede la collaborazione di istituzioni, piattaforme e comunità educante, affinché le competenze acquisite a scuola possano tradursi in comportamenti positivi anche nella vita quotidiana.