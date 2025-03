Maurice Lacroix AIKON Automatic Wotto LE: l’orologio che fonde arte urbana e alta orologeria

Nel mondo dell’alta orologeria, dove tradizione e innovazione si incontrano, Maurice Lacroix alza ancora una volta l’asticella con il suo nuovo AIKON Automatic Wotto Limited Edition. Questo segnatempo esclusivo, prodotto in soli 1.000 esemplari, non è solo un accessorio di lusso, ma una vera e propria tela d’arte da indossare al polso. L’ispirazione arriva direttamente dalla street art, grazie alla collaborazione con Wotto, artista britannico noto per il suo stile distintivo, un intreccio di elementi giocosi e surreali che trasportano lo spettatore in un universo grafico unico.

La storia di questa straordinaria fusione tra arte e orologeria affonda le radici nel 2021, quando l’artista ungherese @Timeengraver incise un AIKON e lo presentò su Instagram. L’interesse suscitato portò Maurice Lacroix a sviluppare la serie Urban Tribe, che oggi si arricchisce con l’AIKON Automatic Wotto Limited Edition. Il risultato è un dialogo creativo in continuo movimento, dove l’arte urbana si intreccia con la maestria dell’orologeria svizzera.

Ogni dettaglio di questo modello è stato pensato per esaltare l’inconfondibile firma di Wotto, alias Craig Watkins. La cassa da 42 mm, la lunetta e il bracciale in acciaio sono decorati con incisioni che danno vita a un universo fantastico: funghi, cuoricini, fantasmi su skateboard e fulmini si rincorrono tra le maglie, creando un racconto visivo senza precedenti. Il contrasto tra la finitura lucida e le incisioni dona all’orologio una profondità straordinaria, trasformando ogni angolazione in una nuova scoperta.

Il cuore pulsante dell’AIKON Automatic Wotto Limited Edition è il suo quadrante, il primo della serie Urban Tribe a essere stato lasciato interamente nelle mani di un artista. Wotto ha ricevuto carta bianca per creare un’opera in miniatura, dando vita a una scena animata da personaggi eccentrici in un’esplosione di colori dal giallo al blu. Gli indici, volutamente discreti, non distraggono dalla bellezza dell’opera, ma la incorniciano con eleganza.

Dietro la sua estetica audace, questo orologio nasconde un’anima di precisione. Il calibro automatico ML115, con una riserva di carica di 38 ore, garantisce prestazioni eccellenti, mentre la cassa è impermeabile fino a 200 metri. Il fondello trasparente in vetro zaffiro antiriflesso consente di ammirare i meccanismi interni, confermando la maestria ingegneristica che caratterizza Maurice Lacroix.

L’AIKON Automatic Wotto Limited Edition rappresenta l’incontro perfetto tra design audace e savoir-faire orologiero. Fedele alla filosofia del marchio, offre una qualità eccezionale mantenendo un prezzo accessibile. Grazie al suo DNA artistico e alla sua estetica sorprendente, questo modello non passerà inosservato, conquistando gli appassionati di orologi e gli amanti dell’arte urbana.