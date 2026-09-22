ASUS ROG Azoth 96 HE: la nuova tastiera gaming analogica ad alte prestazioni arriva in Italia

ASUS Republic of Gamers introduce sul mercato italiano la nuovissima ROG Azoth 96 HE, una tastiera gaming analogica di fascia premium pensata per i gamer più esigenti.



Con un layout compatto al 96% e una serie di innovazioni esclusive, questo modello punta a ridefinire l'esperienza di gioco e digitazione grazie ai nuovi switch magnetici ROG HFX V2 hot-swappable. Gli switch offrono una personalizzazione estrema della pressione e del punto di attuazione, regolabile da 0,1 fino a 3,5 mm con step precisissimi di 0,01 mm, garantendo una risposta ultra-rapida ad ogni comando.



Un altro elemento distintivo è il sensore ROG Hall, progettato per ridurre rumore e interferenze elettriche, offrendo così un rilevamento degli input preciso e affidabile. L'attenzione alla costruzione si riflette anche nei sei strati fonoassorbenti che comprendono quattro strati di PORON, un pad IXPE e uno in silicone, per un comfort di digitazione superiore e rumori ridotti al minimo.



La Azoth 96 HE garantisce versatilità grazie alla connettività tri-mode: supporta sia la modalità wireless ROG SpeedNova 8K, sia il collegamento USB cablato e il Bluetooth, rendendo possibile la gestione simultanea di fino a cinque dispositivi senza sacrificare la velocità di risposta dato il polling rate fino a 8.000 Hz in modalità wireless e cablata.



Il touchscreen OLED a colori da 1,47 pollici rappresenta il cuore tecnologico della tastiera: consente di visualizzare tutte le principali informazioni di sistema e tastiera, permettendo tramite la manopola a tre vie di modificare in modo intuitivo settaggi, sensibilità e punto di attuazione direttamente on-board.



A livello estetico, il design compatto è impreziosito da una finitura metallica premium e tasti traslucidi con loghi ROG, pensati per chi cerca un mix di stile e funzionalità. La ROG Azoth 96 HE risulta così un accessorio ideale sia per sessioni competitive sia per chi, anche fuori dal gaming, pretende precisione e confort nella digitazione.



La ASUS ROG Azoth 96 HE è disponibile da subito in Italia presso gli ASUS Gold Store, rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali ad un prezzo consigliato di 389,99 euro. Un prodotto che conferma la volontà di Republic of Gamers di offrire soluzioni sempre più avanzate agli appassionati di videogiochi e tecnologia.