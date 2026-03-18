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Maxus rivoluziona il mercato dei veicoli commerciali: garanzia fino a 8 anni e prezzi competitivi in Italia

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Maxus alza l’asticella nel mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri con una proposta che punta dritta alle esigenze di aziende e professionisti: una garanzia fino a 8 anni o 200.000 km sui modelli diesel più rappresentativi della gamma. Una mossa senza precedenti che coinvolge i modelli Deliver9, Deliver7 e il pick-up T60 MAX 4×4, accompagnata da prezzi promozionali estremamente competitivi pensati per il cliente finale.

Le offerte, già comprensive della garanzia estesa, partono da 24.900 euro (IVA esclusa) per Deliver9, 23.700 euro per Deliver7 e 31.400 euro per il T60 MAX 4×4, posizionando il brand tra i player più aggressivi sul mercato. Il tutto senza rinunciare a una dotazione di serie ai vertici della categoria, che include ADAS avanzati, connettività e sistemi di assistenza alla guida.

Questo annuncio rappresenta una tappa cruciale per Maxus, che dal gennaio 2026 opera in Italia come filiale diretta di SAIC Motor, rafforzando il controllo su vendite e assistenza. Una scelta strategica che risponde a quattro pilastri fondamentali: credibilità, rete commerciale, gamma completa e qualità del servizio.

Edoardo Gamberini, responsabile Maxus Italia, sottolinea come l’obiettivo sia quello di offrire soluzioni concrete e vantaggi tangibili agli operatori del settore, in linea con il motto del brand, “Al lavoro, ogni giorno”. Un approccio orientato all’ascolto del mercato e alle esigenze di chi percorre migliaia di chilometri ogni anno.

La nuova garanzia estesa interessa i modelli termici più richiesti, progettati per ridurre i fermi macchina e garantire continuità operativa. Il Deliver7 Diesel, forte delle 5 stelle Euro NCAP, si posiziona come mid-van sicuro e versatile. Il Deliver9 Diesel, disponibile anche in versione chassis e con ruote gemellate posteriori, si rivolge a chi necessita di configurazioni personalizzate e grande capacità di carico.

Il T60 MAX, invece, è il pick-up pensato per affrontare le sfide più impegnative: dotato di motore 2.0 twin turbo diesel, trazione integrale e differenziale autobloccante, combina robustezza e comfort, adattandosi sia ai contesti lavorativi più duri sia all’utilizzo quotidiano.

Maxus non nasconde le proprie ambizioni: raggiungere il 5% di quota nel mercato italiano dei veicoli commerciali entro il 2028. Un traguardo che sarà sostenuto da una crescita costante della rete, già oggi composta da 22 concessionarie, con l’obiettivo di arrivare a 40 partner e 80 punti vendita e assistenza entro fine anno.

Fondamentale anche il supporto logistico garantito dalla piattaforma SAIC Motor Italy, con il magazzino ricambi di Tortona capace di raggiungere un fill rate del 98%, assicurando interventi rapidi e continuità operativa. A questo si aggiungono servizi chiave come assistenza stradale 24/7 e un call center già attivo, elementi che rafforzano ulteriormente la centralità del cliente.

La strategia Maxus si basa su una gamma completa e bilanciata, capace di rispondere alle diverse esigenze del trasporto moderno. Accanto ai modelli diesel, troviamo i veicoli elettrici eDeliver3 ed eDeliver5, coperti da una garanzia di 5 anni o 160.000 km.

L’eDeliver3 è pensato per la logistica urbana e l’ultimo miglio, mentre l’eDeliver5 si distingue per capacità di carico e versatilità, adatto sia al trasporto urbano sia interurbano. I modelli Deliver7 e Deliver9 offrono inoltre una proposta multi-energy, disponibile sia in versione diesel sia elettrica.

Guardando al futuro, Maxus ha già annunciato l’introduzione della motorizzazione full hybrid entro l’inizio del 2027, confermando la volontà di investire in una mobilità sempre più sostenibile.

Con questa nuova offensiva commerciale, Maxus si posiziona come uno dei brand più interessanti nel panorama dei veicoli commerciali in Italia. La combinazione tra prezzi competitivi, dotazioni complete e una garanzia senza precedenti rappresenta un segnale forte per il mercato.

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