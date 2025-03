Mazda accelera verso un futuro elettrificato con innovazioni strategiche

Mazda si prepara a un futuro sempre più elettrificato con una serie di strategie che puntano a garantire la qualità e il piacere di guida che da sempre contraddistinguono il marchio. Durante la recente Multi-Solution Briefing Session tenutasi a Tokyo, il Presidente e CEO Masahiro Moro ha delineato la visione dell’azienda per il prossimo decennio, puntando su tre pilastri fondamentali: efficienza negli investimenti, flessibilità nelle soluzioni di propulsione e innovazione produttiva.

Il primo punto chiave della strategia Mazda è la Lean Asset Strategy, che prevede una riduzione degli investimenti nelle batterie e in altre tecnologie da 2.000 miliardi di yen a 1.500 miliardi di yen, grazie a sinergie con partner strategici come Changan Automobile, Toyota, Denso e BluE Nexus. Questa ottimizzazione permetterà all’azienda di mantenere alta la qualità e massimizzare le competenze, riducendo al contempo i costi in aree cruciali come la gestione termica e l’architettura elettrica.

Parallelamente, la Mazda Multi-Solution Strategy si concentra sulla diversificazione delle propulsioni, mantenendo un’offerta che comprende motori a combustione interna, sistemi ibridi e veicoli elettrici a batteria. L’obiettivo è garantire ai clienti una guida entusiasmante e sostenibile, adattandosi alle diverse esigenze di mercato e normative.

L’innovazione produttiva è il terzo pilastro della strategia Mazda, riassunta nella Mazda Monozukuri Innovation 2.0. L’azienda punta a rendere più efficiente lo sviluppo della gamma combinando motori tradizionali e tecnologie elettrificate. Un ruolo chiave lo avrà la nuova architettura di sviluppo basata su modelli, che migliorerà la rapidità e l’efficienza produttiva lungo tutta la catena di fornitura.

Tra le innovazioni tecniche più attese spicca il nuovo motore SKYACTIV-Z, che debutterà nel 2027 sulla futura generazione della Mazda CX-5. Questo propulsore soddisferà gli standard di emissione Euro 7 e ridurrà i consumi di carburante, integrandosi con il sistema ibrido sviluppato internamente da Mazda.

Sul fronte dell’elettrificazione, Mazda sta sviluppando una piattaforma per veicoli elettrici a batteria altamente flessibile, che consentirà l’uso di diverse tipologie di batterie e modelli. Il primo EV completamente Mazda è previsto per il 2027 e verrà prodotto in Giappone, con batterie sviluppate in collaborazione con Panasonic Energy Corporation. Inoltre, dopo la futura Mazda6e, la casa automobilistica introdurrà un nuovo SUV elettrico nel periodo 2025-2027.

L’innovazione coinvolge anche i processi produttivi. Grazie alla Monozukuri Innovation 2.0, Mazda ridurrà l’investimento iniziale di capitale dell’85% e i tempi di preparazione dell’80% rispetto alla costruzione di un nuovo impianto. L’integrazione di AGV (veicoli a guida automatica) e la tecnologia Factory OTA (Over The Air) consentiranno una maggiore flessibilità produttiva e una riduzione significativa delle scorte.