Mazda annuncia le nuove tappe del tour italiano della Nuova CX-5

La casa automobilistica giapponese amplia il calendario degli appuntamenti dedicati alla Nuova Mazda CX‑5, confermando il grande interesse che il SUV continua a suscitare in Italia. Dopo il successo delle prime date, l’evento itinerante riparte con un secondo ciclo di incontri nei concessionari ufficiali, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi ancora una volta alla terza generazione di uno dei modelli più rappresentativi del marchio di Hiroshima.

Presentata in anteprima europea lo scorso luglio e ufficialmente svelata a Roma, la nuova versione della CX‑5 incarna appieno la filosofia del Kaizen, ossia il principio giapponese del miglioramento continuo. In linea con i valori stilistici del brand, l’auto propone una reinterpretazione del Kodo Design, ulteriormente raffinato per coniugare estetica, funzionalità e piacere di guida. L’abitacolo si distingue per la sua impostazione umanocentrica e minimalista, con materiali e soluzioni studiate per garantire un’esperienza confortevole e intuitiva.

Durante il tour, clienti e appassionati avranno l’occasione di scoprire da vicino le innovazioni della versione HOMURA PLUS, che introduce per la prima volta i servizi Google integrati, come Google Maps, Play e Gemini, per un’esperienza di connettività avanzata. Non mancano le più recenti tecnologie di sicurezza i‑Activsense, che elevano gli standard di assistenza alla guida tipici delle vetture Mazda.

Oltre alla scoperta delle nuove dotazioni tecnologiche, la casa propone anche un’interessante offerta di prevendita valida fino a fine febbraio, pensata per chi desidera assicurarsi in anticipo il nuovo modello, in arrivo nelle concessionarie italiane a partire da gennaio 2026.

Due i programmi principali: Premiere Choice, riservato ai nuovi clienti, con vantaggi fino a 3.000 euro in caso di permuta, tasso agevolato del 3,99% e rate a partire da 279 euro al mese; e Premiere Choice Plus, dedicato ai clienti fidelizzati Mazda, che offre fino a 4.500 euro di vantaggi, tasso promozionale del 2,99% e rate mensili da 259 euro. Entrambe le proposte includono soluzioni finanziarie personalizzate e condizioni vantaggiose, valide nei concessionari aderenti fino al 31 dicembre 2025, previa approvazione da parte della banca finanziatrice.

Con un prezzo di listino a partire da 32.900 euro, la Nuova Mazda CX‑5 punta a rafforzare la presenza del marchio nel segmento SUV medio, confermandosi come modello di riferimento per eleganza, efficienza e qualità costruttiva. I consumi medi, in attesa dell’omologazione definitiva, si attestano tra 7,0 e 7,5 l/100 km, con emissioni comprese tra 157 e 169 g/km di CO₂.

Il tour continuerà nelle prossime settimane attraversando l’Italia da nord a sud, offrendo un’esperienza immersiva a chi desidera conoscere da vicino la nuova generazione di uno dei modelli più apprezzati della gamma Mazda. Un’iniziativa che consolida ulteriormente il legame tra il brand e il pubblico italiano, unendo innovazione tecnologica, design raffinato e attenzione ai dettagli tipici della tradizione nipponica.