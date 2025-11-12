Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Il Model Year 2025 della Mazda CX-30 si presenta senza stravolgere il suo aspetto ma portando con se una serie di novità sostanziali sotto pelle e all’interno. Su tutte il nuovo propulsore 2.5L e-SKYACTIV G da 140cv. Noi l’abbiamo provato.

A prima vista sembra la stessa CX-30 che conoscevamo, e in parte è vero. La carrozzeria resta lunga 4,39 metri, con proporzioni perfette per muoversi in città senza sentirsi fuori posto. Le superfici levigate e le linee tese ricordano che lo stile Mazda è fatto di equilibrio, non di eccessi. È un design che non invecchia, anzi: più passa il tempo, più appare attuale.

All’interno si respira un’atmosfera da segmento superiore. I materiali sono morbidi al tatto, l’assemblaggio curato, ogni comando ha una sua logica. Il nuovo sistema multimediale, ora con schermo da 10,25″, è più veloce e finalmente compatibile wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Non manca l’assistente vocale Alexa, utile per gestire funzioni dell’auto e della casa con un semplice comando.

La vera novità si trova sotto il cofano. Arriva il motore 2.5 litri e-Skyactiv G mild-hybrid da 140 CV, che sostituisce il precedente 2.0. È un’unità aspirata, una rarità di questi tempi. Nessun turbo, ma tanta linearità e una risposta al pedale che ricorda i tempi in cui contava più la fluidità che il picco di coppia.

Su strada convince. Il quattro cilindri spinge con progressione naturale e sorprende per elasticità, soprattutto ai bassi regimi. Il sistema mild-hybrid da 48 V interviene con discrezione, aiutando nelle ripartenze e riducendo i consumi senza mai stravolgere il carattere del motore.

Con il cambio manuale a sei marce, la CX-30 restituisce un piacere di guida che poche rivali sanno offrire. L’escursione della leva è corta, precisa, e l’innesto delle marce dà una sensazione meccanica che sa di artigianato.

È una Mazda, e lo si sente appena si affrontano le prime curve. Lo sterzo è diretto, il telaio reattivo ma non nervoso. La CX-30 entra in curva con leggerezza e mantiene la traiettoria con una compostezza quasi sportiva, senza mai sacrificare troppo il comfort. Le sospensioni filtrano bene le asperità, ma lasciano sempre percepire cosa succede sotto le ruote.

La sensazione generale è di armonia meccanica: tutto sembra lavorare all’unisono, dal motore alla trasmissione, fino all’assetto. È un’auto che non cerca di stupire, ma che conquista alla lunga, chilometro dopo chilometro.

In città si viaggia attorno ai 6,5–7 litri per 100 km, valore che scende sotto i 5 l/100 km nei percorsi extraurbani, grazie alla gestione intelligente del mild-hybrid e a un’efficienza intrinseca del motore. In autostrada, ai 130 km/h di crociera, servono poco più di 6,0 l/100 km.La silenziosità è notevole: il 2.5 gira basso di giri e si sente appena, mentre l’insonorizzazione dell’abitacolo è di livello premium.

La dotazione è completa già dall’allestimento d’ingresso: climatizzatore automatico, cruise control adattivo, sensori di parcheggio, retrocamera e una lunga lista di assistenze alla guida. Il sistema di frenata automatica e il mantenimento di corsia lavorano con dolcezza, mai invasivi.

La CX-30 MY 2025 parte da circa 28.000 euro, un prezzo competitivo se si considera la qualità costruttiva, la cilindrata generosa e il piacere di guida offerto. Con il cambio automatico e qualche optional si sfiorano i 32.000 euro.