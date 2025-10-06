Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e sicurezza a un prezzo competitivo

Published

Mazda amplia la propria gamma con la nuova CX-30 Ad’vantage, una versione speciale del suo crossover ibrido compatto pensata per chi desidera il perfetto equilibrio tra design raffinato, dotazioni avanzate e prezzo competitivo. Basata sull’allestimento Homura, la Mazda CX-30 Ad’vantage si posiziona strategicamente tra le versioni Prime-Line e Centre-Line, offrendo un contenuto tecnico e stilistico superiore senza rinunciare alla convenienza economica.

Con un prezzo di listino a partire da 29.950 euro — che scende fino a 25.950 euro grazie agli incentivi Mazda fino a 4.000 euro, validi in caso di permuta e finanziamento Mazda Advantage — la CX-30 Ad’vantage rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un’auto completa, sicura e dall’estetica distintiva.

La Mazda CX-30 Ad’vantage si distingue per un look elegante e dinamico. Le linee scolpite della carrozzeria si combinano con cerchi in lega da 18” di colore nero, vetri posteriori oscurati e finiture in nero lucido, elementi che esaltano il carattere sportivo e contemporaneo del crossover. Gli interni, curati con la consueta maestria artigianale del marchio, sono impreziositi da cuciture rosse che donano un tocco di esclusività e raffinatezza, sottolineando l’attenzione di Mazda per i dettagli.

La dotazione tecnologica della CX-30 Ad’vantage è particolarmente ricca e si allinea agli standard più elevati del segmento. L’abitacolo ospita il sistema Mazda Connect con display centrale da 10,25”, navigatore integrato con servizi connessi, connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto e integrazione con Amazon Alexa, che consente di gestire funzioni dell’auto e della casa con la sola voce.

Sul fronte sicurezza, Mazda conferma la sua attenzione con una dotazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che include Cruise Control Adattivo, riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio dell’angolo cieco, mantenimento della carreggiata e frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti. A completare l’equipaggiamento figurano Head-Up Display, telecamera posteriore con sensori di parcheggio, climatizzatore automatico bi-zona e impianto audio Harmonic Acoustic a 8 altoparlanti, per un comfort e un’esperienza di guida di alto livello.

Sotto il cofano, la Mazda CX-30 Ad’vantage adotta il collaudato motore ibrido e-Skyactiv G da 140 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti e alla tecnologia Mazda M Hybrid. Questo propulsore, coerente con la filosofia “right-sizing” del marchio, garantisce una coppia corposa ai regimi medio-bassi, consumi ottimizzati e una guida fluida e reattiva, perfetta per affrontare sia il traffico urbano che i viaggi su lunga distanza.

Ogni dettaglio della nuova CX-30 Ad’vantage riflette la filosofia Jinba Ittai — l’armonia tra uomo e macchina che da sempre guida il design Mazda. Il risultato è un’auto che trasmette sicurezza e coinvolgimento, capace di offrire un’esperienza di guida emozionante e intuitiva.

La Mazda CX-30 Ad’vantage è molto più di una semplice variante di gamma: rappresenta una proposta concreta per chi vuole un crossover elegante, efficiente e accessibile, senza rinunciare alla qualità costruttiva e alla tecnologia tipiche del marchio giapponese.

Per celebrare il lancio della nuova versione, Mazda Italia ha realizzato uno spot ambientato nel cuore Liberty di Milano, un omaggio alla tradizione artigianale e all’approccio “human-centric” del brand. Un racconto visivo che sintetizza l’essenza della CX-30 Ad’vantage: ogni dettaglio è realizzato a regola d’arte, per offrire il massimo piacere alla guida e la certezza di aver scelto con consapevolezza.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Motori

BYD e DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino 2025

Motori

CUPRA Tindaya: la nuova showcar che segna un viaggio nell’ignoto

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Spettacolo

Anastasio lancia il “LMNPP TOUR”: un viaggio tra musica e teatro

Spettacolo

Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Motori

SUBARU nominata “Brand più affidabile 2025” da Consumer Reports

Motori

Tesla aggiorna Model 3 e Model Y: più autonomia, nuove funzionalità e prezzi invariati

Motori

Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e sicurezza a un prezzo competitivo

Motori

McLaren celebra 30 anni di leggende con “States of Endurance”

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Spettacolo

Olivia Dean: una nuova stella del soul conquista le classifiche mondiali

Motori

BMW: a Lipsia il primo stabilimento al mondo collegato a una pipeline per l’idrogeno

Motori

Italian Renault 4 Festival 2024: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Giochi

Hot Wheels trasforma la CLA in un’auto giocattolo di grandi dimensioni

Motori

Dacia Hipster Concept: la rivoluzione elettrica “popolare” secondo Dacia

Motori

MG 3 sotto esame: il crash test Euro NCAP rivela difetti nei sedili

Motori

Hyundai RN22e: il laboratorio su ruote per le sportive elettriche del futuro

Sport

KGM è Official Mobility Partner della Numia Vero Volley Milano

Spettacolo

Concerti al PalaSele 25/26: al via il 14 ottobre una nuova imperdibile stagione live

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: ieri sera in 10mila per il rap show nel quartiere Corviale di Roma

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Spettacolo

RICKY MARTIN: è uscito oggi l’attesissimo singolo “A MEDIO VIVIR” in collaborazione con Carìn Leòn
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Nel 2025 Tesla rafforza il proprio impegno verso la transizione energetica sostenibile con una nuova iniziativa dedicata al mercato italiano. L’azienda di Elon Musk...

4 ore ago

Motori

SUBARU nominata “Brand più affidabile 2025” da Consumer Reports

Subaru conferma la sua leadership nel panorama automobilistico mondiale, venendo eletta come marchio più affidabile del 2025 da Consumer Reports, prestigiosa realtà americana nel...

6 ore ago

Motori

Tesla aggiorna Model 3 e Model Y: più autonomia, nuove funzionalità e prezzi invariati

Settembre si chiude con un nuovo traguardo per Tesla, che si conferma il marchio di veicoli elettrici più venduto in Italia. Dall’inizio dell’anno, la...

7 ore ago

Motori

McLaren celebra 30 anni di leggende con “States of Endurance”

Tre supercar, otto stati americani e 3.867 miglia di pura passione per la guida: è questo il cuore di “States of Endurance”, il progetto...

8 ore ago