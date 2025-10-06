Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e sicurezza a un prezzo competitivo

Mazda amplia la propria gamma con la nuova CX-30 Ad’vantage, una versione speciale del suo crossover ibrido compatto pensata per chi desidera il perfetto equilibrio tra design raffinato, dotazioni avanzate e prezzo competitivo. Basata sull’allestimento Homura, la Mazda CX-30 Ad’vantage si posiziona strategicamente tra le versioni Prime-Line e Centre-Line, offrendo un contenuto tecnico e stilistico superiore senza rinunciare alla convenienza economica.

Con un prezzo di listino a partire da 29.950 euro — che scende fino a 25.950 euro grazie agli incentivi Mazda fino a 4.000 euro, validi in caso di permuta e finanziamento Mazda Advantage — la CX-30 Ad’vantage rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un’auto completa, sicura e dall’estetica distintiva.

La Mazda CX-30 Ad’vantage si distingue per un look elegante e dinamico. Le linee scolpite della carrozzeria si combinano con cerchi in lega da 18” di colore nero, vetri posteriori oscurati e finiture in nero lucido, elementi che esaltano il carattere sportivo e contemporaneo del crossover. Gli interni, curati con la consueta maestria artigianale del marchio, sono impreziositi da cuciture rosse che donano un tocco di esclusività e raffinatezza, sottolineando l’attenzione di Mazda per i dettagli.

La dotazione tecnologica della CX-30 Ad’vantage è particolarmente ricca e si allinea agli standard più elevati del segmento. L’abitacolo ospita il sistema Mazda Connect con display centrale da 10,25”, navigatore integrato con servizi connessi, connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto e integrazione con Amazon Alexa, che consente di gestire funzioni dell’auto e della casa con la sola voce.

Sul fronte sicurezza, Mazda conferma la sua attenzione con una dotazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che include Cruise Control Adattivo, riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio dell’angolo cieco, mantenimento della carreggiata e frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti. A completare l’equipaggiamento figurano Head-Up Display, telecamera posteriore con sensori di parcheggio, climatizzatore automatico bi-zona e impianto audio Harmonic Acoustic a 8 altoparlanti, per un comfort e un’esperienza di guida di alto livello.

Sotto il cofano, la Mazda CX-30 Ad’vantage adotta il collaudato motore ibrido e-Skyactiv G da 140 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti e alla tecnologia Mazda M Hybrid. Questo propulsore, coerente con la filosofia “right-sizing” del marchio, garantisce una coppia corposa ai regimi medio-bassi, consumi ottimizzati e una guida fluida e reattiva, perfetta per affrontare sia il traffico urbano che i viaggi su lunga distanza.

Ogni dettaglio della nuova CX-30 Ad’vantage riflette la filosofia Jinba Ittai — l’armonia tra uomo e macchina che da sempre guida il design Mazda. Il risultato è un’auto che trasmette sicurezza e coinvolgimento, capace di offrire un’esperienza di guida emozionante e intuitiva.

La Mazda CX-30 Ad’vantage è molto più di una semplice variante di gamma: rappresenta una proposta concreta per chi vuole un crossover elegante, efficiente e accessibile, senza rinunciare alla qualità costruttiva e alla tecnologia tipiche del marchio giapponese.

Per celebrare il lancio della nuova versione, Mazda Italia ha realizzato uno spot ambientato nel cuore Liberty di Milano, un omaggio alla tradizione artigianale e all’approccio “human-centric” del brand. Un racconto visivo che sintetizza l’essenza della CX-30 Ad’vantage: ogni dettaglio è realizzato a regola d’arte, per offrire il massimo piacere alla guida e la certezza di aver scelto con consapevolezza.