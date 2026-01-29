Mazda CX-5 raggiunge i cinque milioni di unità vendute nel mondo

Connect with us

Mazda celebra un traguardo storico: la CX-5 ha raggiunto quota cinque milioni di unità vendute a livello globale alla fine del 2025. Si tratta del terzo modello nella storia della casa giapponese a oltrepassare questa soglia, dopo la Mazda 323 e la Mazda3. In produzione dal 2011, la CX-5 rappresenta uno dei modelli più iconici della gamma, simbolo della filosofia costruttiva Skyactiv e del linguaggio di design “Kodo – Soul of Motion”.

La crescita della CX-5 è stata costante sin dall’introduzione della prima generazione. Attualmente il SUV è venduto in oltre 100 Paesi e regioni nel mondo, e si è affermato come pietra miliare dell’offerta Mazda, grazie a un equilibrio tra linee dinamiche, comfort e piacere di guida. Prodotta inizialmente presso lo stabilimento di Ujina n. 2, la CX-5 ha poi visto un ampliamento della rete produttiva a Ujina n. 1 e in vari siti internazionali, tra cui Cina, Malesia e Vietnam.

Il modello è oggi il più venduto della gamma Mazda dal 2018, confermandosi un punto di riferimento nel segmento dei SUV crossover di medie dimensioni. Il marchio sottolinea come la nuova generazione, presentata in Europa a luglio 2025, segni un passo avanti significativo sotto ogni aspetto. Dopo il debutto europeo, il lancio in Nord America e Giappone è previsto per la primavera 2026.

Koichiro Yamaguchi, Program Manager della CX-5, ha commentato: “Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti i clienti e agli appassionati di tutto il mondo che hanno sostenuto la CX-5. La nuova versione è stata completamente rinnovata dopo otto anni, affinando ulteriormente il suo design sportivo e le dinamiche di guida. Offre un abitacolo spazioso, nel quale tutti i passeggeri possono godere di elevati livelli di comfort e facilità d’uso, insieme a un’interfaccia uomo-macchina ridisegnata. Grazie a una meticolosa attenzione verso la fruibilità quotidiana, si è evoluta in un SUV di nuova generazione che rende la guida più confortevole e arricchisce la vita di ogni giorno. Continueremo a sviluppare la CX-5 con grande cura, con l’obiettivo che sia apprezzata e amata per molti anni ancora”.

Un percorso di successi accompagna tutte le generazioni della CX-5. La prima, introdotta nel 2011 al Salone di Francoforte, conquistò in breve tempo il titolo di *Japan Car of the Year* nel 2012 e divenne il SUV più venduto sul mercato giapponese nei due anni successivi. Nel 2015 raggiunse il primo milione di unità prodotte a livello globale.

La seconda generazione, presentata nel 2016 al Los Angeles Auto Show, ha ulteriormente consolidato la reputazione del modello grazie al riconoscimento “IIHS TOP SAFETY PICK+” ottenuto per nove anni consecutivi, a dimostrazione della costante attenzione di Mazda alla sicurezza e all’innovazione.

La terza generazione della CX-5, svelata in Europa nel 2025 e mostrata per la prima volta al grande pubblico al Japan Mobility Show nello stesso anno, rappresenta un’evoluzione completa del modello, combinando eleganza, performance e tecnologia in un SUV di nuova concezione.

Con cinque milioni di unità vendute in poco più di tredici anni, la CX-5 consolida la sua posizione come colonna portante del marchio. L’impegno di Mazda per una guida piacevole e coinvolgente continua a trovare nella CX-5 il suo manifesto di stile e ingegneria.

