Mazda CX-60 2025: evoluzione del piacere di guida e raffinatezza costruttiva

La nuova Mazda CX-60 2025 sta per approdare in tutte le concessionarie d’Italia, portando con sé un livello di raffinatezza e prestazioni ancora più elevato. Grazie a interni curati nei minimi dettagli e a una meccanica migliorata, questa vettura non si limita a offrire un piacere di guida superiore, ma lo trasforma in un’esperienza unica ed esclusiva. Basata sulla large platform, il CX-60 2025 incarna perfettamente la filosofia ‘Crafted in Japan’, elevando l’artigianalità giapponese a nuovi livelli.

Mazda ha sempre adottato il principio del Kaizen, ossia il miglioramento continuo, raccogliendo e implementando i feedback dei clienti di tutto il mondo. Il CX-60 è stato il primo modello a nascere sulla piattaforma Large, sviluppata interamente in house, permettendo aggiornamenti costanti per migliorare le prestazioni e la qualità percepita. A due anni dal lancio, la Mazda CX-60 2025 integra numerosi aggiornamenti meccanici ed elettronici, tra cui una nuova progettazione di sospensioni e sterzo, pensata per offrire una guida ancora più precisa e coinvolgente.

Le sospensioni del CX-60 2025 sono state profondamente riviste per migliorare la dinamica di guida. La geometria delle sospensioni anteriori è stata modificata, garantendo una risposta dello sterzo più precisa e progressiva. Anche le sospensioni posteriori sono state riprogettate per una risposta più morbida, ideali per le strade europee. Sono stati abbassati gli snodi anteriori e installate nuove boccole sotto telaio. Le molle posteriori ora più morbide sono abbinate ad ammortizzatori più rigidi per ridurre il beccheggio sulle superfici irregolari. L’eliminazione della barra stabilizzatrice migliora l’assorbimento delle asperità della strada. Questi miglioramenti assicurano un comportamento più stabile e prevedibile, con un assetto ora leggermente sottosterzante, per una guida più intuitiva e piacevole.

Il servosterzo elettrico a doppio pignone è stato ottimizzato per offrire una risposta più coerente tra angolo di sterzata e movimento delle ruote anteriori. L’aumento del supporto di servoassistenza migliora la manovrabilità in città e offre una guida più fluida e sicura su strada.

Mazda ha evoluto ulteriormente il Kinematic Posture Control (KPC) per adattarlo alla nuova geometria delle sospensioni, stabilizzando la postura del veicolo in curva. Anche il sistema AWD è stato aggiornato, garantendo un intervento più preciso e adattabile alle diverse modalità di guida. Insieme alle migliorie su motore e cambio, il CX-60 2025 offre una guida più silenziosa, compatta e confortevole.

Mazda introduce il Master Test Drive, un’opportunità esclusiva per scoprire il nuovo Mazda CX-60 2025 nel modo più autentico. Non si tratta di una semplice prova su strada, ma di un percorso esperienziale che valorizza ogni innovazione introdotta.

L’esperienza inizia con un’accoglienza dedicata e una presentazione dettagliata delle novità, per poi passare alla prova su strada, affiancati da un esperto Mazda. Durante il test, i clienti potranno apprezzare la precisione dello sterzo, il comfort delle nuove sospensioni e la reattività delle motorizzazioni. Prenotare il Master Test Drive è semplice: basta cliccare al seguente link Mazda CX-60 Test Drive, inserire i propri dati e fissare un appuntamento presso la concessionaria Mazda più vicina.

Grazie alle innovazioni introdotte, la Mazda CX-60 2025 rappresenta un passo avanti nella filosofia Jinba Ittai, in cui auto e guidatore si muovono in perfetta armonia. Con una dinamica di guida migliorata, un comfort superiore e tecnologie avanzate, il nuovo CX-60 è pronto a conquistare il mercato italiano offrendo un’esperienza senza precedenti.