Mazda trasforma la CX-60 nella sala d'ascolto più piccola al SlowSound Festival 2026

Mazda debutta come partner alla prima edizione dello SlowSound Festival 2026, offrendo un'esperienza audio inedita nel cuore di Roma grazie alla CX-60, trasformata per l'occasione nella "sala d'ascolto più piccola del mondo".

L'evento, in programma dal 15 al 17 maggio, si propone di rivoluzionare il modo di vivere la musica, facendo dell'ascolto un momento attivo e consapevole. Accanto a marchi di punta dell'audio come Dartzeel e Stenheim, Mazda introduce la Mazda Lounge & Headphones, uno spazio dedicato a dialogo, degustazioni e approfondimenti sulla cultura del suono e sull'acustica di bordo.

Protagonista dell'iniziativa è la nuova Mazda CX-60 2026, dotata dell'impianto Harmonic Acoustic, che si è aggiudicato il premio EISA 2025-2026 come miglior impianto di bordo. All'interno della vettura, il pubblico potrà immergersi in "un ambiente sonoro capace di restituire un corretto spettro armonico e una profondità spaziale autentica, trasformando l'abitacolo in una vera sala d'ascolto".

Gli ingegneri Mazda hanno lavorato fianco a fianco con progettisti di telaio e interni, integrando sin dalle prime fasi di sviluppo l'impianto audio per garantire massima qualità e naturalezza del suono. Particolare cura è stata dedicata al posizionamento dei diffusori, per offrire un'esperienza stereofonica equilibrata e definita. Durante le sessioni guidate, sarà possibile percepire la coerenza timbrica, la definizione delle armoniche e la profondità della scena musicale, anche grazie alla selezione di brani curata dal maestro Igor Fiorini e registrati con tecniche ad alta precisione.

Grazie alla collaborazione con SlowSound e all'impiego del Metodo MANS, che analizza cinque parametri fondamentali del suono - Transiente, Inviluppo, Decadimento, Omogeneità e Spettro - l'abitacolo della CX-60 si trasforma in un vero laboratorio sensoriale. I visitatori potranno prendere parte a sessioni di ascolto guidato della durata di dieci minuti, accompagnati da un soundmelier e con la possibilità di scegliere brani certificati MANS oppure di utilizzare tracce personali per apprezzare appieno la resa dell'impianto.

La Mazda Lounge & Headphones offrirà un percorso multisensoriale che unirà l'ascolto musicale a momenti di convivialità, con degustazioni del Prosecco Extra Dry Nonno Luigi, eletto miglior Prosecco d'Italia, e un'area dedicata al caffè e ai drinks. Non mancheranno postazioni per sessioni d'ascolto in cuffia e uno speciale talk domenica pomeriggio, dove esperti Mazda e il maestro Igor Fiorini approfondiranno il tema dell'acustica a bordo e la progettazione di soluzioni innovative per un'esperienza di ascolto naturale e bilanciata. Durante il Festival, i visitatori potranno partecipare a un ascolto guidato di dieci minuti condotto da un soundmelier, scegliendo tra brani certificati MANS presenti sul Disco Test presentato recentemente da Mazda oppure attraverso tracce personali, per sperimentare in prima persona la qualità sonora del veicolo.

A completare l'esposizione, davanti alla sala Audis sarà presente la nuova Mazda CX-5, dotata dell'impianto Harmonic Acoustic, destinata a incarnare il connubio perfetto tra tecnologia, artigianalità e piacere di guida. Lo SlowSound Festival 2026 rappresenta quindi un'occasione imperdibile per gli appassionati di musica, tecnologia e auto, per esplorare i confini dell'ascolto in un contesto innovativo e coinvolgente.