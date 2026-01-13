Mazda guarda al futuro: arriva la nuova CX-6e e il Power Bonus su Mazda6e

Mazda compie un nuovo e importante passo nella propria strategia di elettrificazione presentando la Nuova CX-6e. Il modello, già disponibile nei listini ufficiali, rappresenta un’evoluzione della visione Mazda verso una mobilità più sostenibile e intelligente, fondata su design elegante, efficienza e tecnologia centrata sull’uomo.

In occasione di questo lancio, il marchio amplia la propria offerta con un’iniziativa pensata per rendere più accessibile la sua gamma elettrificata. Nasce così il Mazda6e Power Bonus, un vantaggio complessivo di 2.800 euro composto da uno sconto di 1.800 euro per chi acquista il modello con permuta o rottamazione e da un voucher ricarica da 1.000 euro utilizzabile tramite la Mazda Charging App. L’offerta è valida fino al 31 marzo 2026 e include un finanziamento con tasso agevolato fisso al 3,99%.

“L’arrivo della straordinaria Nuova CX-6e segna un passaggio fondamentale nella strategia di Mazda nell’era dell’elettrificazione, perfettamente coerente con l’approccio multi-solution, che mira a fornire la tecnologia più adatta a ogni esigenza di mobilità. Con il contestuale rafforzamento dei vantaggi su Mazda6e, vogliamo tradurre questa visione in una scelta di valore per i nostri clienti, rendendo la transizione verso l’elettrico più semplice, concreta e accessibile già oggi”.

La Mazda6e si è affermata in Europa come uno dei modelli più equilibrati del segmento, grazie alla combinazione tra efficienza, qualità costruttiva e piacere di guida. Con circa seimila unità vendute nel continente, si è guadagnata una reputazione solida tra chi cerca un’auto elettrica affidabile e distintiva. Il modello ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, riconoscimento che conferma gli alti standard raggiunti in tema di sicurezza sia attiva sia passiva.

Dal punto di vista estetico, la Mazda6e rappresenta appieno il linguaggio di design Kodo, con linee armoniose e proporzioni equilibrate che rafforzano la coerenza visiva della gamma, condividendo la stessa filosofia stilistica della nuova CX-6e.

Elemento centrale dell’offerta è la Mazda Charging App, uno strumento che semplifica l’esperienza di ricarica permettendo di localizzare migliaia di stazioni in tutta Europa, verificarne la disponibilità in tempo reale, avviare o interrompere la ricarica e pagare direttamente tramite smartphone. Tutto questo senza necessità di abbonamento e con un’interfaccia multilingue e intuitiva.

Con la Nuova CX-6e e la Mazda6e, Mazda consolida la propria strategia per la mobilità elettrica, unendo prodotti tecnologicamente avanzati a soluzioni concrete e accessibili. L’obiettivo è accompagnare clienti e mercato in un percorso di transizione sostenibile, mantenendo intatti i principi che da sempre contraddistinguono il marchio: qualità, design e attenzione per il piacere di guida.