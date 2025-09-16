Mazda incanta al Minardi Day 2025 con la nuova MX-5 Homura

Connect with us

Mazda ha partecipato per la prima volta al celebre Minardi Day, portando in pista la nuova MX-5 Homura 1.5L, una versione sportiva della leggendaria roadster giapponese. L’evento, tenutosi il 16 settembre 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ha visto la presenza di oltre 20.000 appassionati di motorsport e più di 700 vetture storiche, affermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama automobilistico italiano.

La partecipazione di Mazda è stata caratterizzata da un forte connubio di passione e tradizione, in linea con la filosofia *Jinba Ittai*, che esprime il perfetto equilibrio tra cavallo e cavaliere, metafora di un’unione armoniosa tra conducente e vettura. Durante l’evento, la Community MX-5 dell’Emilia-Romagna ha avuto l’onore di aprire la manifestazione, scendendo in pista con le proprie roadster e testimoniando lo spirito di appartenenza e condivisione che contraddistingue questo gruppo di appassionati.

Nel Box Mazda, la protagonista è stata senza dubbio la MX-5 Homura 1.5L, che in giapponese significa “fuoco ardente”. Dotata di sedili sportivi Recaro rivestiti in pelle e tessuto scamosciato, cerchi ultraleggeri della Rays e pinze freno Brembo rosse, questa speciale versione promette un’esperienza di guida reattiva e coinvolgente, ideale anche per la pista. Mazda ha dato la possibilità a più di 200 partecipanti, tra clienti e visitatori, di vivere l’adrenalina di un giro in pista a bordo della MX-5 Homura, affiancati da piloti professionisti.

Il pilota italiano Marco Apicella ha elogiato la roadster, affermando: “In pista la potenza non basta mai, anche 900 cavalli possono sembrare pochi, ma è in curva e in frenata che si fa davvero la differenza rispetto alle vetture più potenti. Non avevo mai guidato la MX-5 Homura prima d’ora, ma devo dire che con i suoi 132 cavalli mi sono divertito moltissimo. Mi ha colpito per il feeling immediato, è incollata all’asfalto e grazie a un impianto frenante davvero efficace, le staccate sono sempre al limite. Anche senza raffreddare i freni, non ho mai riscontrato problemi di fading.”

L’evento si è concluso con grande successo, rafforzando il legame tra Mazda e la sua affezionata community di appassionati. Un legame, questo, basato su emozioni genuine e su una continua ricerca del piacere di guida, che la MX-5 incarna perfettamente.

