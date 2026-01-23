Connect with us

Motori

Mazda lancia i Winter Sales: vantaggi extra fino a 750 euro su CX-30, Mazda3 e MX-5

Published

Mazda inaugura il 2026 con una nuova iniziativa promozionale che punta a rendere ancora più accessibile la sua gamma di modelli più iconici. Con i Winter Sales, la casa giapponese propone uno sconto extra di 750 euro valido su vetture in pronta consegna dei modelli Mazda3, Mazda CX-30 e Mazda MX-5, in aggiunta alle offerte già attive.

L’iniziativa, valida fino all’8 febbraio 2026 presso l’intera rete di concessionari ufficiali Mazda, rappresenta un incentivo concreto per chi sta valutando l’acquisto di un nuovo modello del marchio. Questo vantaggio supplementare si somma agli incentivi già previsti dalle promozioni Mazda e alle agevolazioni governative, ampliando le opportunità per i clienti privati.

La Mazda3, disponibile da 24.050 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage, beneficia di un risparmio complessivo di 4.300 euro. Il modello, dotato di motorizzazioni ibride e apprezzato per la qualità costruttiva e la dinamica di guida sportiva, continua a rappresentare una scelta equilibrata tra efficienza e piacere di guida.

Anche la Mazda CX-30, crossover tra le più apprezzate della casa, gode di uno sconto complessivo fino a 4.750 euro e di un prezzo promozionale a partire da 24.200 euro con le stesse modalità di acquisto. Il design ispirato all’estetica giapponese si combina con un alto livello di tecnologia e sicurezza, oltre alle motorizzazioni ibride da 140 e 186 cavalli, per un’esperienza di guida bilanciata e versatile.

Non manca la protagonista indiscussa del divertimento su strada, la Mazda MX-5, che riceve lo stesso extra sconto di 750 euro su tutta la gamma. Ancora oggi, a più di trent’anni dal suo debutto, la roadster continua a incarnare quel mix di leggerezza, precisione e coinvolgimento che l’ha resa un’icona dell’automobilismo mondiale.

Con i Winter Sales, Mazda riafferma il proprio impegno nel rendere la qualità giapponese più accessibile, offrendo a un numero sempre maggiore di clienti la possibilità di vivere l’esperienza di guida che contraddistingue il marchio. Questa iniziativa conferma l’approccio concreto e attento alle esigenze dei consumatori, ponendo al centro la combinazione tra piacere di guida, efficienza e design.

 

