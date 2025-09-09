Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Mazda lancia la nuova CX-5 con offerte esclusive e prevendita: prezzi da 35.900 euro

Published

Mazda Italia ha annunciato l’inizio della prevendita della nuova CX-5, l’evoluzione del suo SUV di punta. Questo modello, atteso nelle concessionarie italiane a partire da gennaio 2026, può essere preordinato fino al 31 dicembre 2025. Con un prezzo di listino che parte da 35.900 euro, Mazda punta a soddisfare le esigenze dei suoi clienti proponendo un’offerta competitiva in termini di design, comfort e tecnologia.

Per i clienti che sceglieranno di ordinare la nuova CX-5 entro la fine del 2025, Mazda ha ideato due pacchetti speciali: Premiere Choice e Premiere Choice Plus. Il primo offre fino a 3.000 euro di vantaggi e un minitasso agevolato del 3,99% riservato ai nuovi clienti, con rate a partire da 279 euro al mese.

La nuova CX-5 si presenta in quattro allestimenti diversi – Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line e Homura – ognuno con caratteristiche distintive in termini di materiali e finiture. Particolarmente elegante è la versione Homura, dotata di interno in pelle nera o color cuoio, mentre l’allestimento Exclusive-Line offre pelle artificiale bicolore con finitura effetto scamosciato, per un tocco di modernità e raffinatezza.

Sottopelle, la CX-5 è equipaggiata con il motore e-Skyactiv G 141 da 2,5 litri, supportato dalla tecnologia Mazda M Hybrid e dal sistema brake-by-wire. Questo propulsore eroga 141 CV di potenza e una coppia di 238 Nm, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi nella versione a trazione anteriore. Mazda opta per un motore aspirato e di grande cilindrata, evitando l’uso di turbocompressori, per assicurare longevità e ridotta usura del motore grazie a tecnologie avanzate come l’elevato rapporto di compressione e lo scarico 4-2-1.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Motori

Citroën protagonista ai Tim Music Awards 2025 con “Generation Ami – A Scuola Di Antibullismo”

Giochi

Dead Island 2: raggiunti 20 milioni di cacciatori in tutto il mondo

Motori

Italdesign EVX: il concept su piattaforma MEB debutta in anteprima all’IAA di Monaco

Società

Stasera a “Zona Bianca”: la guerra in Ucraina, il caso Garlasco e il turismo

Motori

Ferrari 849 Testarossa: debutta la nuova regina ibrida di Maranello da 1050 cavalli

Motori

Kia: debutto per la gamma di veicoli elettrici allo IAA Mobility 2025

Giochi

Farming Simulator 25 si arricchisce con il Mercedes-Benz Trucks Pack

Spettacolo

Caparezza Conquista Tutti: tour 2026 sold out e nuova data a Bologna

Spettacolo

X FACTOR 2025: da giovedì 11 la nuova edizione

Spettacolo

RADAR Spotify: più di 1.000 artisti in 5 anni

Motori

Mazda lancia la nuova CX-5 con offerte esclusive e prevendita: prezzi da 35.900 euro

Spettacolo

Briga torna dal vivo con il “Sentimenti Club Tour”

Focus

Nuovo Kia Sportage: versatile ed elettrificato

Motori

Open Space all’IAA MOBILITY di Monaco: forte presenza del Marchio sotto lo stemma Porsche

Spettacolo

Tommaso Paradiso: tour nei palasport e nuovo singolo “Lasciamene un po”

Motori

Hyundai presenta Concept THREE all’IAA Mobility 2025

Tecnologia

Innovazione a misura d’uomo: nasce Tech Tip5, il Manifesto di Samsung e Sprint-Italia

Motori

CUPRA presenta le Tribe Edition: il carattere ribelle incontra l’innovazione sostenibile

Motori

Škoda Vision O: l’audacia elettrificata del futuro del segmento station wagon

Motori

Nuova Renault Clio: la sesta generazione che rivoluziona il segmento B
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Citroën protagonista ai Tim Music Awards 2025 con “Generation Ami – A Scuola Di Antibullismo”

Citroën rafforza il suo legame con il mondo della musica e delle giovani generazioni, partecipando come partner per il terzo anno consecutivo ai TIM...

1 ora ago

Motori

Italdesign EVX: il concept su piattaforma MEB debutta in anteprima all’IAA di Monaco

La flessibilità e scalabilità della piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen si confermano ancora una volta il punto di partenza per nuove visioni...

2 ore ago

Motori

Ferrari 849 Testarossa: debutta la nuova regina ibrida di Maranello da 1050 cavalli

Ferrari alza ancora una volta l’asticella delle prestazioni e del fascino presentando a stampa internazionale e clientela selezionata la nuova Ferrari 849 Testarossa, una...

2 ore ago

Motori

Kia: debutto per la gamma di veicoli elettrici allo IAA Mobility 2025

Kia si prepara a segnare un nuovo capitolo nella sua storia di impegno verso la mobilità sostenibile in occasione del ritorno al prestigioso salone...

19 ore ago