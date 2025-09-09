Mazda lancia la nuova CX-5 con offerte esclusive e prevendita: prezzi da 35.900 euro

Mazda Italia ha annunciato l’inizio della prevendita della nuova CX-5, l’evoluzione del suo SUV di punta. Questo modello, atteso nelle concessionarie italiane a partire da gennaio 2026, può essere preordinato fino al 31 dicembre 2025. Con un prezzo di listino che parte da 35.900 euro, Mazda punta a soddisfare le esigenze dei suoi clienti proponendo un’offerta competitiva in termini di design, comfort e tecnologia.

Per i clienti che sceglieranno di ordinare la nuova CX-5 entro la fine del 2025, Mazda ha ideato due pacchetti speciali: Premiere Choice e Premiere Choice Plus. Il primo offre fino a 3.000 euro di vantaggi e un minitasso agevolato del 3,99% riservato ai nuovi clienti, con rate a partire da 279 euro al mese.

La nuova CX-5 si presenta in quattro allestimenti diversi – Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line e Homura – ognuno con caratteristiche distintive in termini di materiali e finiture. Particolarmente elegante è la versione Homura, dotata di interno in pelle nera o color cuoio, mentre l’allestimento Exclusive-Line offre pelle artificiale bicolore con finitura effetto scamosciato, per un tocco di modernità e raffinatezza.

Sottopelle, la CX-5 è equipaggiata con il motore e-Skyactiv G 141 da 2,5 litri, supportato dalla tecnologia Mazda M Hybrid e dal sistema brake-by-wire. Questo propulsore eroga 141 CV di potenza e una coppia di 238 Nm, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi nella versione a trazione anteriore. Mazda opta per un motore aspirato e di grande cilindrata, evitando l’uso di turbocompressori, per assicurare longevità e ridotta usura del motore grazie a tecnologie avanzate come l’elevato rapporto di compressione e lo scarico 4-2-1.