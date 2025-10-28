Mazda lancia la promozione di Halloween: “Mazda Black is the new Black”

In occasione di Halloween 2025, Mazda Italia lancia una promozione esclusiva destinata a conquistare gli amanti dell’eleganza e del design automobilistico: “Mazda Black is the new Black”, un’iniziativa che offre la vernice metallizzata nera in omaggio su tutti i modelli della gamma, inclusa la Nuova Mazda CX-5, recentemente introdotta in prevendita. L’offerta sarà valida per un periodo limitato, dal 27 ottobre all’8 novembre 2025, rappresentando un’occasione unica per chi desidera unire stile, raffinatezza e convenienza.

Da sempre, Mazda è sinonimo di qualità, cura artigianale e attenzione ai dettagli, valori che si riflettono perfettamente nelle sue verniciature. Nell’ambito del celebre Kodo Design – Soul of Motion, la Casa giapponese interpreta la carrozzeria come una forma d’arte in movimento, dove ogni superficie cattura la luce per restituire un senso di vitalità e dinamismo.

La finitura nera metallizzata rappresenta l’espressione più sofisticata di questa filosofia estetica. Il colore scuro, profondo e brillante, esalta le linee scolpite delle vetture Mazda, valorizzando i contrasti con i dettagli cromati e armonizzando gli elementi neri come cornici e guarnizioni. Il risultato è un effetto visivo di profondità e raffinatezza, capace di trasformare ogni Mazda in un simbolo di eleganza moderna.

Il valore della promozione varia a seconda del modello, con un vantaggio che va da 700 euro per Mazda3 fino a 1.050 euro per Mazda CX-60 e CX-80. Inoltre, su tutta la gamma equipaggiata con la vernice nera metallizzata, Mazda offre un minitasso promozionale con TAN 3,99% e TAEG 5,72%, rendendo ancora più accessibile la possibilità di entrare nel mondo della Casa di Hiroshima. I clienti potranno scegliere tra vetture in pronta consegna o configurazioni personalizzate da ordinare in fabbrica. Per usufruire dell’iniziativa, sarà necessario firmare il contratto d’acquisto entro sabato 8 novembre 2025.

Con oltre un secolo di storia, Mazda continua a distinguersi per la sua capacità di fondere tecnologia e bellezza, reinterpretando costantemente il concetto di piacere di guida attraverso soluzioni ingegneristiche innovative e un design emozionale che mette le persone al centro.

La promozione “Mazda Black is the new Black” si inserisce perfettamente in questa filosofia, offrendo ai clienti italiani un’opportunità esclusiva per scegliere la propria Mazda con un tocco di stile e mistero, in perfetta sintonia con lo spirito di Halloween.