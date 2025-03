Mazda: l’arte di creare colori

I colori ci accompagnano ogni giorno, influenzando le nostre emozioni e plasmando il mondo intorno a noi. Mazda ha fatto del colore un elemento distintivo del proprio design, trasformandolo in un linguaggio visivo che esprime emozioni e rafforza il legame tra veicolo e conducente.

Da sempre attenta al ruolo del colore, Mazda ha reso iconico il Soul Red Crystal, tonalità introdotta nel 2017 per incarnare la filosofia di design Kodo, che cattura la bellezza del movimento. Questo colore non è frutto del caso: è il risultato di un sofisticato processo di verniciatura a più strati, che dona alla carrozzeria profondità, luminosità e brillantezza uniche.

Il processo di sviluppo cromatico in Mazda parte dall’ispirazione e dalla tradizione. Un esempio significativo è lo studio delle tonalità di blu ispirate all’Aizome, l’antica arte giapponese della tintura indaco. Questa tecnica artigianale, che celebra il valore del lavoro manuale, si sposa perfettamente con la filosofia Crafted in Japan di Mazda.

I designer del colore di Mazda hanno esplorato questa tradizione immergendosi nel processo manuale dell’Aizome, sperimentando diverse sfumature di blu su tessuti e successivamente adattandole alle superfici automobilistiche. Utilizzando il processo di verniciatura Takuminuri, che consente di ottenere effetti luminosi unici, hanno sviluppato un blu indaco che racconta una storia di connessione tra passato e futuro, tra artigianato e tecnologia.

L’innovazione cromatica di Mazda non si ferma al passato, ma guarda al futuro. Il nuovo Melting Copper, introdotto sul SUV Mazda CX-80, rappresenta una perfetta fusione tra eleganza e modernità. Frutto della combinazione di metalli a grana fine e pigmento nero, questo colore offre un equilibrio perfetto tra lucentezza e profondità, ispirandosi alla bellezza del metallo fuso.

Per Mazda, il colore non è solo una questione estetica, ma una vera e propria espressione di identità. Ogni tonalità è studiata per evocare emozioni e creare un legame con il conducente. Dai toni vibranti del Soul Red Crystal alla profondità del blu indaco sperimentale, fino alla raffinatezza del Melting Copper, ogni colore racconta una storia e arricchisce l’esperienza di guida.