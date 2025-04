Mazda MX-5: la leggenda si rinnova con le Speciali Homura e Kazari

La primavera porta con sé una ventata di novità per gli appassionati di roadster italiani: fanno il loro debutto nelle concessionarie le inedite serie speciali Mazda MX-5 Homura e Mazda MX-5 Kazari, affiancando la versione Kazari e arricchendo ulteriormente la gamma dell’iconica sportiva giapponese. Queste due nuove interpretazioni celebrano le due anime che da sempre convivono nella MX-5, giunta alla sua quarta generazione (ND) in 36 anni di storia costellata di edizioni speciali: l’eleganza senza tempo del classico roadster e la grinta sportiva pensata per la pista.

Mazda MX-5 Kazari: L’Essenza dell’Eleganza Giapponese

Il nome Kazari (かざり) in giapponese evoca l’immagine di un ornamento dalla pura funzione estetica, e questa versione incarna perfettamente la raffinatezza e la maestria artigianale tipiche di Mazda. L’abitacolo accoglie guidatore e passeggero con una sofisticata combinazione di interni beige e pregiati sedili in pelle nappa dalla lavorazione squisita, che esprimono una qualità superiore alla pelle tradizionale grazie alla loro morbidezza e grana fine. A sottolineare ulteriormente il legame visivo tra l’esterno e l’interno, un tratto distintivo della MX-5 ND con i fianchi delle portiere in tinta con la carrozzeria, spicca l’elegante e sportivo soft top beige a contrasto. La MX-5 Kazari si propone come la massima espressione dello stile classico delle roadster del passato, incarnando leggerezza ed eleganza.

Mazda MX-5 Homura: Passione e Performance Ardente

Homura (ほむら), che in giapponese significa “fuoco ardente”, simboleggia passione e forza interiore, e questa serie speciale aggiunge alla sofisticata tecnologia della MX-5 componenti di pregio che ne accentuano il carattere sportivo sia nell’estetica che nella funzionalità. Esteticamente, la MX-5 Homura si distingue per i retrovisori esterni con calotte nero lucido, i sedili sportivi Recaro® rivestiti in pelle e tessuto scamosciato e le performanti pinze freno Brembo a 4 pompanti di colore rosso. A livello funzionale, adotta proprio le pinze anteriori Brembo, che garantiscono una forza frenante e una resistenza ottimali anche per un utilizzo prolungato in pista, e i cerchi forgiati della Rays, che contribuiscono a ridurre il peso delle masse non sospese, regalando ancora più reattività al già sofisticato schema di sospensioni della MX-5.

Aggiornamenti Tecnologici per Entrambe le Versioni

Entrambe le nuove versioni beneficiano dei recenti aggiornamenti che mantengono attuale la serie ND a dieci anni dal suo lancio. Troviamo un nuovo infotainment con display da 8.8 pollici, ora più visibile e funzionale, e dotato di touchscreen con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless. Per gli amanti della guida sportiva, è stato introdotto un nuovo tasto DSC Track, che permette di affrontare la pista mantenendo la sicurezza di un intervento in extremis ma lasciando al guidatore ampi margini per controllare sbandate e sovrasterzi. Lo sterzo è stato reso più preciso e sensibile grazie a un sensore di sforzo al volante, appositamente studiato per l’utilizzo di pneumatici da pista ad elevato grip. Infine, il sound del motore 1.5L Skyactiv-G è stato reso ancora più coinvolgente, in linea con la filosofia Jinba Ittai che mira a creare una simbiosi tra auto e guidatore.

Nel dettaglio, le modifiche apportate al propulsore includono un ritorno a uno sterzo più naturale e fluido con una riduzione degli attriti del 5% grazie a nuovi materiali e al riposizionamento del motore del servosterzo. La sensazione di sterzo è ora più diretta, grazie a un nuovo software che adatta la servoassistenza anche a pneumatici semislick. Il nuovo sound del motore è frutto dell’adozione di un nuovo risuonatore ISE lungo il condotto di aspirazione e di una modifica artigianale alla cassa del filtro dell’aria, con un foro alla base per aumentare la risonanza delle basse frequenze.

La gamma MX-5 è disponibile con il motore Skyactiv G 1.5L da 132 CV con cambio manuale a 6 rapporti, con prezzi di listino che partono da 32.400 euro per la versione Prime Line Soft Top fino a raggiungere i 41.150 euro per l’allestimento Homura con carrozzeria RF dotata di tetto rigido retraibile elettricamente. Con le nuove versioni Homura e Kazari, la Mazda MX-5 continua ad affascinare e a confermarsi un’icona intramontabile nel panorama delle sportive compatte.