Mazda presenta “Craft Journeys”: un viaggio nell’arte della maestria artigianale

Mazda rinnova il suo legame con il mondo dell’artigianato e del design lanciando “Craft Journeys”, una nuova serie di contenuti su YouTube che esplora l’essenza dell’artigianalità contemporanea attraverso il rapporto umano tra maestro e apprendista. L’iniziativa si inserisce nel contesto della Homo Faber Fellowship, un programma internazionale di sette mesi sostenuto dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, volto a favorire la trasmissione delle conoscenze e delle tecniche tradizionali tra generazioni di artigiani.

Grazie alla partnership con Homo Faber, Mazda supporta due coppie di artigiani: la maestra giapponese della plissettatura tessile Harumi Sugiura con Marcella Giannini, e la scultrice della carta Kuniko Maeda con Momoka Ienaga. Queste collaborazioni incarnano appieno la filosofia Takumi di Mazda, che valorizza la dedizione, la precisione e la trasmissione delle competenze come elementi centrali della propria visione estetica e progettuale.

Il primo episodio di “Craft Journeys”, disponibile ora sui canali ufficiali di Mazda, accompagna gli spettatori a Londra per raccontare l’incontro creativo tra Maeda e Ienaga. Le due artiste uniscono carta, filo e forma, mescolando antiche tecniche giapponesi come la tintura kakishibu con la scultura contemporanea, in un linguaggio che trascende i confini culturali e generazionali. L’attenzione non si concentra sul risultato finale ma sul processo: imparare a cooperare, esplorare nuovi equilibri tra esperienza e ambizione, e scoprire la bellezza del percorso condiviso. Come racconta Maeda nel film, “Non si tratta solo di trasmettere competenze. Stiamo condividendo idee e creando qualcosa di nuovo. Qualcosa che non avremmo potuto immaginare da soli.”

“Craft Journeys” è molto più di una serie video: rappresenta un’indagine profonda sulla connessione tra tecnica, sensibilità e reciproco arricchimento. Ogni episodio intende mostrare come il mestiere diventi un linguaggio universale basato su pazienza, rispetto dei materiali e autenticità. In questo senso, l’iniziativa riflette i principi fondamentali che guidano anche il design delle vetture Mazda, dove la maestria non è mai fine a sé stessa ma espressione di un continuo dialogo tra tradizione e innovazione.

I lavori nati grazie alla Homo Faber Fellowship troveranno spazio nella mostra “I maestri di oggi incontrano i talenti di domani”, che si terrà durante la Milan Design Week 2026, dal 21 al 26 aprile, presso la Casa degli Artisti. L’esposizione riunirà 22 coppie di maestri e apprendisti provenienti da 17 nazionalità, impegnati in 18 mestieri differenti in sette Paesi europei. Ogni creazione rappresenta il risultato di mesi di lavoro fianco a fianco, frutto di un intenso percorso formativo che celebra il savoir-faire come patrimonio collettivo.

Come afferma Katarina Loksa, Responsabile del Marchio di Mazda Motor Europe, “È stato un privilegio e una vera ispirazione incontrare questa coppia artigiana maestro-apprendista e vedere il loro lavoro in prima persona. La loro tranquilla sicurezza, plasmata dalla tradizione giapponese, vive in ogni gesto: un’espressione di maestria, mentalità e tradizione vivente. Non solo la loro eccellenza tecnica, ma anche la mentalità che ne è alla base, è profondamente allineata con la filosofia Takumi di Mazda.”

Con “Craft Journeys”, Mazda conferma il suo impegno nel sostenere l’artigianato come forma d’arte e di trasmissione culturale. Nei prossimi mesi verranno pubblicati nuovi episodi, offrendo ulteriori prospettive su questo affascinante universo dove passato e futuro si intrecciano nel segno della passione, della cura e della perfezione.

