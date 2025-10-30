Mazda presenta il nuovo logo al Japan Mobility Show 2025

Connect with us

Mazda Motor Corporation ha annunciato l’introduzione graduale di un nuovo logo aziendale, che segna un passo importante nell’evoluzione visiva e identitaria del brand. Il nuovo simbolo riflette la ferma convinzione di Mazda nel plasmare il futuro della mobilità, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e al valore umano che da sempre caratterizzano la casa automobilistica giapponese.

Il debutto ufficiale del nuovo logo avverrà al Japan Mobility Show 2025, dove Mazda offrirà al pubblico un’anteprima esclusiva del proprio percorso evolutivo e della visione per il futuro. La nuova identità visiva sarà al centro dello stand Mazda, in un contesto che celebra la connessione tra design, emozione e tecnologia.

Pur introducendo un look aggiornato, il marchio mantiene l’essenza del simbolo originale, introdotto nel giugno 1997. Il design rinnovato conserva la stilizzazione della lettera “M” attraverso l’immagine dinamica di ali in volo, emblema del desiderio di Mazda di spingersi costantemente oltre i propri limiti. Questo elemento visivo, reinterpretato in chiave moderna, rappresenta la dedizione del brand all’innovazione continua e il suo slancio verso il progresso.

Il nuovo logo si distingue per una forma più slanciata e decisa, pensata per garantire maggiore visibilità negli ambienti digitali. Il design raffinato e minimalista esprime la sofisticata eleganza tipica di Mazda, con linee che comunicano forza, movimento e armonia. Contestualmente, il marchio introduce anche un nuovo logotipo “Mazda”, dal tratto contemporaneo e coerente con il linguaggio visivo del brand.

Attraverso questo restyling, Mazda riafferma il proprio impegno verso la “gioia di guidare”, un valore cardine che la casa interpreta secondo la propria filosofia “profondamente umana”. L’obiettivo rimane quello di offrire ai clienti non solo automobili, ma esperienze di mobilità capaci di generare la “gioia di vivere” nella quotidianità.

Con il nuovo logo, Mazda apre un nuovo capitolo nella propria storia, unendo tradizione e innovazione per raccontare un futuro in cui la passione per la guida, l’eccellenza del design e la connessione emotiva tra uomo e macchina continuano a essere al centro di tutto.

