Mazda presenta la nuova CX-5: design raffinato e tecnologia all’avanguardia

Mazda presenta ufficialmente la nuova CX-5 2025, evoluzione audace del SUV più venduto della Casa di Hiroshima, con design raffinato, tecnologia Skyactiv aggiornata e un motore benzina e-Skyactiv G 2,5 litri che promette più coppia, più comfort e consumi ottimizzati. Il lancio in Italia è previsto per dicembre 2025 a un prezzo competitivo a partire da 35.900 euro, posizionandosi come SUV di riferimento per chi cerca versatilità, eleganza e concretezza nell’uso quotidiano.

La terza generazione della Mazda CX-5 mantiene l’inconfondibile silhouette del suo predecessore, evolvendo il linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, con proporzioni più moderne e un passo allungato che migliora la presenza su strada, la stabilità e lo spazio interno. Con un bagagliaio che cresce di 61 litri rispetto alla generazione precedente, porte posteriori con apertura più ampia e sedili frazionati 40:20:40, la nuova CX-5 si conferma ideale per la vita familiare e le avventure fuori città.

Il nuovo motore benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri con tecnologia Mazda M Hybrid 24V e sistema brake-by-wire sostituisce il precedente 2.0, offrendo ora 141 CV (104 kW) e 238 Nm di coppia per una guida più brillante e reattiva, con uno 0-100 km/h in 10,5 secondi. Sarà disponibile in versione FWD e AWD, con una capacità di traino fino a 2.000 kg e un telaio aggiornato per garantire migliore maneggevolezza e comfort su ogni percorso.

Tra le novità più attese della Mazda CX-5 2025 spicca la nuova interfaccia HMI con display centrale da 12,9 o 15,6 pollici, che offre un’esperienza intuitiva in stile smartphone con menu personalizzabili. Per la prima volta su una Mazda, vengono integrati i servizi Google, rendendo ogni viaggio ancora più semplice e connesso. Il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e i comandi al volante semplificati assicurano una lettura immediata delle informazioni essenziali, mentre nelle versioni superiori è disponibile un sistema audio Bose® con 12 altoparlanti per un’esperienza di ascolto premium.

Il concetto di design “Wearable Gear”, che unisce tecnologia e stile di vita attivo, si traduce in un abitacolo pulito e spazioso, rifinito con materiali di qualità. Il layout minimalista e la nuova console centrale offrono più spazio e funzionalità, mentre il tetto panoramico apribile delle versioni top di gamma accentua la luminosità interna, creando un ambiente accogliente per guidatore e passeggeri. L’illuminazione ambientale notturna sui pannelli porta anteriori, disponibile sull’allestimento Homura, contribuisce a un’atmosfera elegante durante la guida notturna.

La nuova Mazda CX-5 2025 sarà disponibile in quattro versioni: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line e Homura, ognuna caratterizzata da dotazioni e finiture specifiche. Spiccano la pelle nera o color cuoio sulla Homura e la pelle artificiale bicolore bianco e nero con finiture effetto scamosciato sulla Exclusive-Line, per un ambiente premium che non rinuncia alla praticità.

Mazda punta a ottenere la valutazione Euro NCAP a 5 stelle grazie a una suite completa di sistemi ADAS aggiornati, per garantire sicurezza, comfort e tranquillità in ogni viaggio.

Con un design evoluto, connettività avanzata con Google, prestazioni migliorate grazie al nuovo motore 2,5 litri e una versatilità adatta a ogni stile di vita, la nuova Mazda CX-5 2025 si prepara a diventare il nuovo riferimento tra i SUV medi sul mercato italiano, pronta a rendere ogni viaggio un’esperienza unica, in pieno stile Mazda.