Mazda Rent: nuova rata più competitiva per la CX-60 e-Skyactiv D Homura

Mazda rafforza la propria presenza nel mercato del noleggio a lungo termine con un’offerta rinnovata e particolarmente vantaggiosa per chi desidera guidare un SUV di fascia premium. Nasce così una nuova proposta all’interno di Mazda Rent, dedicata alla CX-60 e-Skyactiv D Homura, disponibile con condizioni più competitive e flessibili per privati, aziende e professionisti, fino al 31 marzo 2026.

Il programma di noleggio a lungo termine, già parte integrante della strategia commerciale di Mazda, punta a rendere più accessibile uno dei modelli di punta della gamma. La CX-60, nella versione Homura, rappresenta l’evoluzione del SUV secondo la filosofia del marchio, unendo prestazioni, design ed efficienza in un’esperienza di guida che riflette l’attenzione ai dettagli tipica dell’artigianalità giapponese.

Il design, ispirato al linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, si distingue per le linee pulite e le proporzioni equilibrate, dove forme solide e superfici essenziali trasmettono eleganza e dinamismo. Gli interni, curati in ogni dettaglio, fondono materiali di alta qualità e finiture di pregio, offrendo un ambiente raffinato e accogliente.

Tra le varie configurazioni disponibili, la versione Homura con motore e-Skyactiv D 3.3 litri emerge per il suo equilibrio tra prezzo, tecnologia e dotazioni. Si tratta di un allestimento fortemente orientato a chi cerca uno stile contemporaneo e sportivo, con finiture scure ed elementi esclusivi che conferiscono un carattere deciso.

Per le aziende e i titolari di Partita IVA, l’offerta prevede un contratto di 36 mesi e 45.000 chilometri, con un anticipo di 6.000 euro più IVA e un canone mensile a partire da 435 euro + IVA. Per i privati, invece, la formula mantiene la stessa durata ma con un chilometraggio di 100.000 chilometri, anticipo di 7.320 euro e un canone mensile da 579 euro + IVA. In entrambi i casi, il prezzo di listino della vettura è di 66.250 euro.

La CX-60 e-Skyactiv D si distingue per l’architettura con trazione posteriore o integrale e per l’adozione della filosofia Jinba Ittai, che esprime la perfetta armonia tra conducente e automobile. Il motore sei cilindri in linea da 3,3 litri con tecnologia M Hybrid Boost 48V è progettato per garantire efficienza, fluidità di marcia e silenziosità, riducendo consumi ed emissioni senza rinunciare alla potenza.

La trazione integrale i-Activ AWD e il sistema mild hybrid offrono una guida stabile e reattiva, mentre l’erogazione progressiva della coppia assicura comfort e prestazioni ottimali anche nei lunghi tragitti. Questi elementi consolidano la reputazione della CX-60 come SUV capace di coniugare qualità artigianale, tecnologia avanzata e piacere di guida.

Con questa nuova formula, Mazda dimostra la volontà di rendere il segmento premium più accessibile, senza compromessi sulla qualità e sul piacere di guida. L’iniziativa conferma inoltre l’impegno del marchio nel proporre soluzioni di mobilità flessibili e sostenibili per una clientela sempre più attenta a tecnologia, sostenibilità e valore nel tempo.