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Mazda Spring Days: vantaggi extra fino a 1.500 euro su otto modelli in pronta consegna

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Mazda inaugura la primavera con una nuova campagna commerciale nazionale, i “Spring Days”, che propone condizioni di acquisto ancora più vantaggiose sull’intera gamma di vetture in pronta consegna. L’iniziativa, valida presso le concessionarie ufficiali dal 14 al 31 marzo 2026, affianca alle promozioni già attive un pacchetto di extra sconti fino a 1.500 euro in caso di permuta e con il finanziamento Mazda Advantage.

La casa giapponese punta così a rendere più accessibile la propria gamma, offrendo agevolazioni che variano a seconda del modello e della motorizzazione. Gli extra sconti previsti durante il periodo promozionale ammontano a 500 euro per Mazda2 Hybrid, Mazda3 e MX-5, 750 euro per CX-30, 1.000 euro per CX-60 e CX-80, e 1.500 euro per Mazda MX-30 e per la nuova berlina elettrica Mazda6e.

Nell’ambito della campagna, spiccano diverse offerte che esaltano il rapporto qualità-prezzo dei principali modelli. La Mazda2 Hybrid, compatta full hybrid perfetta per l’uso urbano, è proposta a partire da 19.000 euro in caso di permuta, beneficiando di un extra sconto di 500 euro che si aggiunge agli incentivi Mazda di 5.490 euro.

Chi preferisce una vettura dallo stile dinamico può orientarsi sulla Mazda3, disponibile al prezzo promozionale di 24.300 euro con 500 euro di ulteriore sconto. Equipaggiata con motorizzazioni Mild Hybrid e-Skyactiv G, unisce efficienza e piacere di guida sportivo.

Il crossover Mazda CX-30 combina eleganza e praticità, offrendo un vantaggio aggiuntivo di 750 euro. Grazie al motore e-Skyactiv G da 140 CV e agli incentivi in corso di 4.000 euro, il prezzo in caso di permuta scende a 24.200 euro.

Tra le proposte più interessanti del segmento elettrico emerge la nuova Mazda6e, la prima berlina 100% elettrica del marchio, offerta a partire da 39.350 euro con un incentivo aggiuntivo di 1.500 euro.

Sul versante dei SUV, la Mazda CX-60, definita come il riferimento premium della gamma, gode di un extra incentivo di 1.000 euro in caso di permuta, arrivando a un prezzo d’ingresso di 45.850 euro. Anche la Mazda CX-80, progettata per offrire comfort e spazio, è proposta a partire da 55.550 euro con le stesse condizioni di vantaggio.

La leggendaria Mazda MX-5, simbolo della guida pura e leggera, viene offerta nella versione Soft Top da 29.450 euro e nella versione RF da 31.350 euro, beneficiando di un ulteriore extra sconto di 500 euro.

Infine, il crossover elettrico Mazda MX-30 R-EV, dotato di un innovativo generatore rotativo, è disponibile a partire da 30.000 euro in caso di permuta e con il finanziamento Mazda Get&Drive, grazie al bonus aggiuntivo di 1.500 euro.

Le offerte Spring Days restano valide fino al 31 marzo 2026 presso le concessionarie aderenti e riguardano i veicoli in pronta consegna immatricolati entro la stessa data. Sono cumulabili con le promozioni già attive, ad eccezione dei modelli CX-5 e CX-6e.

Con questa iniziativa, Mazda riafferma la volontà di rendere l’esperienza d’acquisto più accessibile e gratificante, mantenendo al centro valori come la qualità costruttiva, il design raffinato e la filosofia del piacere di guida che da sempre caratterizza il marchio giapponese.

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