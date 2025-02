Mazda: un viaggio nel cuore del motore

Il 21 gennaio Mazda ha annunciato il CX-60 2025, versione aggiornata del primo SUV europeo basato sulla piattaforma large, al quale si è affiancato il modello CX-80 lanciato a settembre dello scorso anno. Entrambe le vetture sono il frutto di un continuo processo di miglioramento, con aggiornamenti che rispondono ai feedback ricevuti da clienti di tutto il mondo.

La piattaforma large rappresenta il cuore pulsante di questa evoluzione, fungendo da base non solo per i modelli europei, ma anche per il CX-70 e il CX-90 destinati al mercato americano. Mazda dimostra ancora una volta la sua capacità di coniugare innovazione e cura dei dettagli, offrendo vetture sempre più avanzate e raffinate.

La filosofia Kaizen, che guida la progettazione e la produzione Mazda, si riflette in ogni fase della costruzione. Ogni componente della piattaforma viene realizzato internamente, garantendo un controllo totale sulla qualità e una costante evoluzione delle tecnologie impiegate. Questo approccio consente di migliorare l’esperienza di guida e mantenere un elevato standard di soddisfazione per il cliente.

I nuovi modelli Mazda nascono da una visione chiara e ambiziosa: offrire design distintivo, abitabilità superiore, sicurezza avanzata e ridotti consumi ed emissioni, senza sacrificare il piacere di guida, un elemento imprescindibile per il marchio giapponese.

Gli ingegneri Mazda hanno progettato una nuova piattaforma longitudinale per rispondere alle esigenze del mercato, garantendo prestazioni elevate e la possibilità di adattarsi alle normative sempre più stringenti, in particolare quelle europee. Un’attenzione particolare è stata data alle richieste dei clienti, con l’obiettivo di creare vetture performanti ed ecologicamente avanzate.

Un perfetto esempio dell’approccio Mazda alla progettazione è il motore 3,3 e-Skyactiv D a sei cilindri in linea, che incarna il concetto di “Crafted in Japan”. Questo propulsore rappresenta il massimo della tecnologia e dell’ingegneria Mazda, unendo potenza, efficienza e rispetto per l’ambiente.

Il motore 3,3 e-Skyactiv D integra un sistema mild hybrid 48V e una trasmissione elettrificata, mantenendo un telaio progettato per esaltare i vantaggi della configurazione a sei cilindri in linea. Il risultato è un equilibrio perfetto tra prestazioni, comfort e abitabilità, senza compromessi sulla qualità della guida.

Ogni componente di questo motore è stato sviluppato con una meticolosa attenzione ai dettagli. I sei pistoni adottano una configurazione avanzata che ottimizza la combustione, grazie al sistema DCPCI (Distribuzione Controllata della Pre-miscelazione). Materiali innovativi e soluzioni ingegneristiche di alto livello assicurano la massima efficienza, richiamando le tecnologie utilizzate nei motori da competizione.

Mazda ha inoltre puntato sulla riduzione delle emissioni: il motore 3,3 e-Skyactiv D registra solo 20,7 mg/km di NOx, ben al di sotto del limite Euro6d di 80 mg/km, risultando già conforme alle future normative Euro7. Un traguardo che conferma l’impegno del marchio nell’ottimizzazione dell’impatto ambientale senza sacrificare le performance.

Un altro aspetto distintivo è il posizionamento innovativo della distribuzione, progettato per aumentare la compattezza del motore e migliorare la distribuzione degli sforzi sull’albero motore. Questa scelta ingegneristica consente un accoppiamento perfetto con la trasmissione a doppia frizione, ottimizzando l’efficienza e la fluidità della guida.

Grazie a queste soluzioni, il motore garantisce un veleggiamento fino al 37% del tempo durante il ciclo WLTP, riducendo i consumi a soli 5 litri ogni 100 km. Un risultato straordinario che testimonia l’impegno di Mazda nel migliorare ogni aspetto del motore per garantire prestazioni elevate e ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Il motore 3,3 e-Skyactiv D è il simbolo della competenza e della passione ingegneristica di Mazda. Elementi come la fascia di tenuta conica e le bronzine realizzate con materiali differenti a seconda della posizione testimoniano l’attenzione maniacale ai dettagli.

Un’altra soluzione innovativa è il foro passante nella coppa dell’olio, che permette il passaggio dell’albero di trasmissione. Questo accorgimento, tipico delle vetture da rally, consente di abbassare il baricentro, migliorando stabilità e dinamica di guida.

Per la prima volta, Mazda ha deciso di immortalare ogni componente del motore come una vera e propria opera d’arte, attraverso una serie di scatti che mettono in risalto la qualità costruttiva e l’artigianalità del brand. Questa attenzione al dettaglio si riflette in ogni aspetto della vettura, dalla progettazione alla realizzazione finale, confermando l’impegno del marchio giapponese nella ricerca della perfezione.