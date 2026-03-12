Connect with us

Mazda6e tra le finaliste del World Car Design of the Year 2026

La nuova Mazda6e si posiziona tra le tre finaliste del prestigioso World Car Design of the Year 2026, confermando la reputazione internazionale del marchio giapponese nel campo del design automobilistico. Il riconoscimento, assegnato da una giuria composta da 98 giornalisti internazionali provenienti da 33 paesi e supportata da un gruppo di sette esperti di design di fama mondiale, rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione della filosofia stilistica di Mazda.

La Mazda6e, espressione più recente del concetto di design “Authentic modern”, segna il passaggio del linguaggio Kodo Design verso l’era dell’elettrificazione. Unendo tradizione e innovazione, la berlina giapponese si distingue per le sue proporzioni armoniose, le superfici scolpite e gli interni progettati attorno all’essere umano. Ogni dettaglio, dalla scelta dei materiali alla cura artigianale delle finiture, incarna la filosofia estetica e produttiva “Crafted with Japanese Soul”, espressione dell’identità più autentica di Mazda.

Questo approccio ha permesso al marchio di confermare una continuità tra passato e futuro: l’elettrificazione non compromette il carattere e la purezza del design Mazda, ma ne diventa la naturale evoluzione. L’estetica fluida e le proporzioni bilanciate della Mazda6e hanno convinto critica e pubblico, contribuendo a rafforzare l’immagine dell’azienda come punto di riferimento nel design automobilistico globale.

A completare la nuova direzione stilistica del marchio si affianca la Mazda CX-6e, recentemente presentata, che espande la gamma dei veicoli elettrici di nuova generazione. Entrambi i modelli sono stati accolti positivamente dai media europei, che ne hanno sottolineato l’equilibrio delle forme, la coerenza del linguaggio stilistico e la forza espressiva. Anche i primi dati commerciali mostrano un crescente interesse: il pubblico risponde con entusiasmo, traducendosi in un flusso costante di nuovi ordini.

In questo contesto di riconoscimenti e conferme, “Siamo onorati che la Mazda6e sia stata nominata tra le tre finaliste per il World Car Design of the Year. Questo riconoscimento celebra il nostro impegno verso l’artigianalità e la cura dei materiali, valori espressi dalla nostra filosofia ‘Crafted with Japanese Soul’. La Mazda6e è una bellissima interpretazione dell’ultima evoluzione del Kodo Design e questa nomination rafforza i risultati di Mazda nelle competizioni di design a livello globale”, ha dichiarato Jo Stenuit, Design Director di Mazda Motor Europe.

Le vincitrici del World Car Design of the Year 2026 saranno annunciate il 1º aprile 2026 durante l’apertura del New York International Auto Show. Per Mazda, qualunque sia l’esito finale, la candidatura della Mazda6e tra le migliori tre del mondo conferma la forza di un marchio che continua a coniugare estetica, innovazione e spirito artigianale nel segno della tradizione giapponese.

